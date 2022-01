Cepljenje za prebolevnike od meseca do šest mesecev po prebolelem covidu-19

Za osebe, ki so dokazano zbolele za covidom-19 in so pred tem prejele en odmerek cepiva proti covidu-19, je priporočljivo, da se s poživitvenim odmerkom proti covidu-19 cepijo med tremi in šestimi meseci po začetku bolezni, NIJZ navaja v prenovljenih priporočilih, ki so jih objavili danes.

Tudi za tiste, ki so bili dvakrat cepljeni in so ob tem še preboleli covid-19, se priporoča cepljenje s poživitvenim odmerkom med tremi in šestimi meseci po zadnjem dogodku – prebolelosti ali cepljenju. Eno priporočilo torej velja ne glede na to, ali je oseba najprej prebolela covida-19 in bila potem cepljena, ali pa je bila sprva cepljena.

Do zdaj je sicer veljalo priporočilo NIJZ, da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 9 mesecih dokazano prebolele covid-19, zadostuje en odmerek cepiva proti covidu-19. Če pa je oseba želela, se je lahko tudi polno cepila z dvema odmerkoma. V takih primerih je za prebolevnika veljalo, da je zaščiten takoj po cepljenju. Za tiste, ki so zboleli po cepljenju s prvim odmerkom, pa je doslej veljalo priporočilo, naj prejmejo drugi odmerek do devet mesecev po začetku bolezni.