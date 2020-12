Aplikacija za naročanje na cepljenje, prihaja tudi kampanja o pomembnosti cepljenja

Pomemben del rešitve pri iskanju izhoda iz koronakrize je nedvomno cepljenje. To bo dostopno tudi tistim, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, je danes povedala sekretarka na direktoratu za zdravstveno varstvo ministrstva za zdravje Doroteja Novak Gosarič. Slovenija sicer načrt cepljenja pripravlja enako kot vse ostale države EU, saj, kot poudarja, ni dovolj razviti cepivo, pač pa je ključno tudi izvesti cepljenje na način, da bo to dostopno vsakomur. "Denar za cepivo, za cepljenje in vso potrebno opremo in logistiko bo zagotovljen iz proračunskih sredstev," je še dejala.