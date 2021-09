Novi ukrepi, novi nesmisli: enkrat cepljen prebolevnik ne izpolnjuje več pogoja PCT

Birokratske zagate in vladni ukrepi, ki so sprejeti čez noč, že dobro leto povzročajo nemalo negodovanja. Še en nesmisel se je zgodil sedaj, ko je vlada spremenila pogoje za polno cepljene, pri čemer je status prebolevnika z osmih skrajšala na šest mesecev, kot je veljalo kar nekaj mesecev. S tem prebolevniki, cepljeni z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 med šestim in osmim mesecem po potrjeni okužbi, ne veljalo več za polno cepljene, s svojim covidnim potrdilom, izdanim pred 15. septembrom, pa ne izpolnjujejo pogoja PCT. Stroka takšnega početja ne razume, ministrstvo za zdravje pojasnil ne daje, pristojni pa odgovornost prelagajo drug na drugega.

V zadnjih dneh se nam je zato oglasilo več ljudi, ki jim evropsko digitalno covidno potrdilo pod novimi pogoji naenkrat ne velja več. Nesmisel je nastal, ko se je status vseh, cepljenih v času, ko je veljalo pravilo osmih mesecev, po novi odločitvi vlade spremenil v "nepopolno cepljen".

icon-expand Digitalno evropsko covidno potrdilo, izdano 9. septembra, na dan cepljenja, ki je bilo opravljeno v osmih mesecih od potrjene okužbe z novim koronavirusom. FOTO: 24ur.com

Če je bilo v potrdilu prebolevnikov, cepljenih v osmih mesecih po potrjeni okužbi, v razdelku 'Število cepljenj/odmerkov od potrebnih in skupno število potrebnih odmerkov' še do 14. septembra označeno 1/1, sedaj piše 1/2. To pomeni, da za polno cepljenost potrebujejo še drugi odmerek cepiva, če so se odločili za cepivo, pri katerem sta predvideni dve dozi. Zmedo okoli tega je na današnji novinarski konferenci komentirala tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović, ki je dejala, da se ji vse skupaj zdi nesmiselno in da ne ve, kako se je to zgodilo. "In posvetovalna skupina za cepljenje meni, da taka sprememba za nazaj ni smiselna, ker vemo, da je oseba, ki se je enkrat cepila vsaj v osmih mesecih po preboleli okužbi, v resnici zaščitena."

icon-expand Digitalno evropsko covidno potrdilo v portalu zVEM po 15. septembru. FOTO: 24ur.com

Na strani NIJZ še vedno piše "osem mesecev" "Cepljenje oseb, ki so prebolele covid-19, se lahko opravi samo z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 (ki ima sicer dvoodmerno shemo), priporočljivo v obdobju šestih mesecev od začetka bolezni, a najkasneje v obdobju osmih mesecev. Če je od začetka bolezni minilo več kot osem mesecev, prebolevnik prejme polno cepljenje (dva odmerka cepiv Pfizer, Moderna ali Vaxzevria oziroma en odmerek cepiva Janssen)." Če na spletu iščete informacije o cepljenju, boste večinoma našli zgornji zapis. Ravno ta je objavljen na posebni spletni strani Cepimo se Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je namenjen promociji cepljenja. Na uradni spletni strani NIJZ se podobno glasi tudi najnovejša novica o prebolevnosti in cepljenju z dne 6. septembra. Tako večini tistih, ki so se v osmih mesecih po okužbi cepili z enim odmerkom v veri, da so polno cepljeni, očitno ni znano, da je vlada ta odlok spremenila. Od 15. septembra tako velja, da je status prebolevnika za polno cepljene z osmih skrajšan na šest mesecev. V uradnem listu je tako zapisano, da pogoj polne cepljenosti velja za osebe, ki "z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja". Kaj lahko ti ljudje zdaj storijo? Beovićeva je o zapletu dejala: "Predlog posvetovalne skupine za cepljenje je, da se to spremeni. Seveda pa to potegne za seboj določene tehnične težave in bo treba poizvedeti na ministrstvu za zdravje in na NIJZ, kako bodo ravnali in kako bodo to priporočilo upoštevali," je zaključila.

icon-expand V Sloveniji smo cepljenje proti covidu-19 začeli konec decembra lani. FOTO: Shutterstock

Na ministrstvo smo že včeraj poslali vprašanja, z enako prošnjo smo se nanj obrnili tudi danes, toda odgovora nismo prejeli. Z NIJZ so nam glede sprememb sporočili, da so bile take odločitve vlade, ki sprejema ukrepe. "Za razlago vladnih ukrepov nismo pristojni, zato se za pojasnila oz. odgovore obrnite na resorno ministrstvo." To pa pojasnil ne daje, zato smo vprašali tudi vodjo svetovalne skupine za covid-19 Matejo Logar, ki je odgovornost preložila na posvetovalno skupino za cepljenje pri NIJZ, saj da tega področja ne pokriva svetovalna skupina na MZ. Stroka: Prebolevniki imajo kar nekaj časa visoko stopnjo imunosti

V Sloveniji smo cepljenje proti covidu-19 pričeli konec decembra lani. Najprej smo cepili tiste iz ranljivih skupin, nato so sledili zaposleni v izpostavljenih poklicih, kasneje pa vsi, ki so se želeli cepiti. Toda še nekaj mesecev kasneje nismo imeli enotnih smernic o tem, kako je s cepljenjem tistih, ki so covid preboleli. Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je še maja priznala, da na tem področju primanjkuje enotnih navodil, je pa dejstvo, da imajo prebolevniki kar nekaj časa visoko stopnjo imunosti. Strokovnjaki so to sicer že večkrat poudarili. "Tisti prebolevniki, ki so preboleli bolezen, imajo večji diapazon protiteles in imajo večjo možnost, da bodo vnaprej še vedno zaščiteni tudi proti drugim različicam zaščiteni. Slabost pri prebolevnikih pa je, da količina protiteles zelo niha," je profesor Borut Štrukelj povedal za našo televizijo, Beovićeva pa je dodala, da "spremljamo, kako pogoste so ponovne okužbe pri prebolevnikih, in niso pogoste".