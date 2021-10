Do zime zagotovo ne bomo zadostno precepljeni, novo zdravilo prejelo 72 okuženih

Bolnik se mora strinjati z uporabo zdravila

Kot je pojasnila doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Infekcijske klinike, imajo tam svoje določene previdnostne ukrepe, poleg tega se mora bolnik strinjati s tem, torej podpisati izjavo, s katero se podpiše, da se strinja, ker to zdravilo vseeno ni registrirano. Prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo UL je povedal, da je dovoljenje že dano, ampak dovoljenje v smislu, to je dala Evropska agencija za zdravila, da lahko potem posamezne nacionalne agencije posebej odredijo uporabo ali ne.

Roman Jerala s Kemijskega inštituta pričakuje, da bo EMA zdravilo Regeneron odobrila najpozneje do konca leta. Dr. Jerala pove, da je to zdravilo učinkovito in za 50 odstotkov zmanjša verjetnost hospitalizacije. Spomnimo pa se, da je delovanje cepiv bolj učinkovito kot 50 odstotkov, tako da ni to neka čarobna palčka, je poudaril.

Miokarditis zelo redek stranski učinek

Učinkovitost Pfizerja in Moderne proti okužbi z delta različico znaša približno 70 odstotkov. Vsa cepiva, s katerimi cepijo države Evropske unije, pa so uspešno prestala vse faze testiranja. Države članice enotne cepilne strategije sicer nimajo. Z vektorskima AstraZeneco in Janssnom tako v Sloveniji več ne cepimo. Pri nas stari 12 let in več dobijo Pfizerja, starejši od 30 pa tudi Moderno.