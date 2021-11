Veliko zanimanje za cepljenje, predvsem za tretji odmerek

Koordinator za cepljenje Jelko Kacin zagotavlja, da lahko cepilni centri cepivo naročijo in dobijo takoj, zato ni potrebe, da bi z organizacijo cepljenja odlašali. V zdravstvenih domovih pa pravijo, da so kadrovsko podhranjeni in zaradi epidemije dodatno obremenjeni.

V cepilnem centru Kranj v ponedeljek in torek niso organizirali cepljenja, saj je bil prejšnji teden takšen naval, da so porabili skoraj vse zaloge.

"Ostalo nam je še nekaj cepiva, ampak premalo, da bi organizirali cepilni dan. Pričakujemo lahko od 1000 do 1500 cepljenj na dan. Prejšnji teden smo izredno naročili cepivo, danes smo ga dobili, jutri pa bo znova potekalo cepljenje," je dejal Jože Prestor iz ZD Kranj.

Tudi iz Medvod poročajo, da je bila konec tedna velika gneča, a v zdravstvenem domu ne vedo, da bi kdo ostal brez cepiva. Je pa cepiva zmanjkalo včeraj. "Za približno 50 oseb, tako da smo jim ponudili cepljenje danes ob desetih. Dodatne termine smo odprli še v sredo, četrtek in petek," je dejala Jasna Klemenčič iz ZD Medvode.

V Ajdovščini je odmerkov za nenaročene zmanjkalo že prejšnji teden, tiste, ki so ostali brez, pa so prenaročili in jih cepili včeraj. V četrtek so tam cepili več ljudi kot v celotnem oktobru. Kot je pojasnil Egon Stopar iz ZD Ajdovščina, so cepivo naročili še isti dan, a čeprav so ga pričakovali že v petek, je prišlo šele ta teden, in sicer v torek.