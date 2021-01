Kacin: Oseba, ki je umrla, doživela infarkt, primer bodo proučili strokovnjaki

V Slovenijo je v ponedeljek prispela nova pošiljka s 16.575 odmerki cepiva proti covidu-19, ki so namenjeni zaposlenim in sodelavcem v zdravstvu, prihodnji teden pa bodo na vrsti za cepljenje starejši v domovih starejših občanov ter kronični bolniki. Zabeležili pa so že nekatere neželene učinke cepljenja ter tudi smrt, ki je nastopila pri starejši osebi. Vladni govorec Jelko Kacin je ob tem dejal, da se je pri osebi zgodil ponovni infarkt ter da mora primer proučiti neodvisna skupina strokovnjakov. V nekaterih domovih starejših pa so zaskrbljeni zaradi skoka okužb, ki se je zgodil v dneh po cepljenju.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je še na včerajšnji dopoldanski novinarski konferenci povedala, da informacij o zapletih po cepljenju ni, popoldne pa so na NIJZ potrdili, da so prejeli prijavo neželenega učinka po cepljenju in prijavo smrti, ki sovpada s cepljenjem. Gre za smrt v enem od domov za starejše. NIJZ je o tem obvestil ministrstvo za zdravje. Neuradno smo izvedeli da naj bi šlo za osebo starejšo od 90 let, ki je imela številne pridružene bolezni in je pred kratkim doživela tudi dva srčna zastoja.

NIJZ je o zadevi obvestil ministrstvo za zdravje, ki bo sklicalo komisijo za cepljenje. Ta bo primer podrobno preučila, so sporočili. Ob tem so na NIJZ pojasnili, da se cepljenje proti covidu-19 nadaljuje. Več informacij niso podali. Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da imamo zaenkrat samo en primer smrti, ki pa da ni nujno povezan s cepljenjem, saj mora o tem mnenje še podati neodvisna skupina strokovnjakov. "Ta en primer govori o zelo stari osebi iz enega od domov. Vsaka oseba se sama odloča, če se bo cepila ali ne. Oseba je bila cepljena, potem pa je šlo za ponovljen infakrt." Naraščanje števila okuženih po cepljenju v več domovih Marija Magajne je v ponedeljek tudi komentirala informacije o tem, da so nekateri starejši v DSO zboleli po cepljenju. Zaenkrat so to potrdili v domovih za starejše v Ajdovščini, Novem mestu, Črnečah ter Zavodu sv. Terezije Videm Dobrepolje. V Ajdovščini so potrdili okužbo pri 32 stanovalcih, 27 pa je bilo takih, ki so zboleli po prejetju prvega odmerka cepiva. Direktorica doma Tanja Stibilj-Slemič je povedala, da vsi bolezen prebolevajo praktično brez simptomov oziroma z zelo blagimi znaki. Tudi Novem mestu je dva dni po cepljenju zbolelo več stanovalcev in zaposlenih. Tam so 27. decembra cepili 58 stanovalcev, 30. decembra pa jih je bilo nato pozitivnih okoli 40. Stanovalce so nazadnje testirali s PCR testom pred cepljenjem, 22. decembra. Cepili so tudi devet zaposlenih, od tega jih je pet zbolelo. Trenutno je okuženih štiri petine cepljenih varovancev.

Okuženi bolezen prestajajo z različnimi, pretežno blažjimi bolezenskimi znaki. Nekateri starostniki omenjenega oddelka imajo tudi pridružene bolezni. V bolnišnico niso prepeljali nikogar od okuženih, po mnenju zadolženih zdravnikov pa bodo preostali okuženi stanovalci bolezen prestali ob blažjih bolezenskih znakih. Ves oddelek za dementne so sicer razglasili za rdečo cono, je povedala direktorica Milena Dular. Kako je prišlo do okužbe, še niso ugotovili. Možna je predhodna ali kakšna drugačna okužba s koronavirusom, vsekakor pa za to ne krivijo cepiva, je poudarila direktorica. Po cepljenju pa je naraslo število okuženih tudi v Koroškem domu starostnikov v Črnečah. Med okuženimi je 36 stanovalcev, ki so bili pred potrditvijo okužbe cepljeni proti covidu-19. O podobnem sosledju dogodkov sicer poročajo tudi iz drugih držav. Tako so v Zadru v ponedeljek potrdili okužbe pri delu cepljenih varovancev. Zakaj prihaja do navidezne rasti okužb po cepljenju? Kot je pojasnila Marija Magajne, so bili verjetno okuženi že pred cepljenjem, a so bili v inkubacijski dobi in znakov okužbe niso kazali. Ob tem je dejala, da je to možno tako pri covidu-19 kot pri drugih boleznih, ko cepivo še ni začelo delovati, cepljena oseba pa je bila v inkubacijski dobi. "Po podatkih proizvajalca cepiva je po 14 dneh od prejema prvega odmerka cepiva zagotovljena vsaj 50-odstotna zaščita," je dejala glede obsega zaščite pred okužbo pri tistih, ki so prejeli cepivo. "Veliko stanovalcev DSO je okužbo že prebolelo, cepljenih je bilo 8000, kar pomeni, da bi jih bilo po 14 dneh od prvega odmerka imunih vsaj 4000." Mnogi se ob tem sprašujejo, ali je prav cepivo povzročilo bolezen, kar pa strokovnjaki odločno zanikajo. Kot je za 24UR povedal dr. Roman Jeralaz ljubljanskega kemijskega inštituta, so cepiva Pfizerja in Moderne narejena na osnovi RNA in vsebujejo zelo majhen delček zapisa virusa, zato "pod nobenim pogojem ne morejo povzročiti bolezni". Hkrati pa Jerala opozarja, da so podatki o 50-odstotni zaščitenosti po enem odmerku cepiva napačni, "ker vključujejo čas preden se imunski sistem aktivira". Kot pravi, je dejanska zaščita po prvem odmerku že 90 odstotna, saj podatki dokazujejo, da po 11 dneh število zbolelih med cepljenimi skoraj ne narašča več.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Odgovore še čakamo. Različni pristopi v tujini: nekatere države podaljšujejo interval med prvim in drugim cepljenjem Na Danskem bodo drugi odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 zamaknili do šest tednov po prvem, da bi na ta način cepivo v najkrajšem času prejelo čim več ljudi. Evropska agencija za zdravila je v ponedeljek sporočila, da je za dosego polne zaščite treba spoštovati največ 42 dni med prvim in drugim odmerkom cepiva. Za podoben korak se je odločila tudi Velika Britanija, o tem razmišlja tudi Nemčija. "Do zdaj smo načrtovali, da bi bil razmak med prvim in drugim odmerkom tri do štiri tedne, vendar pa lahko z drugim odmerkom brez težav počakamo do šest tednov,"je dejal direktor danskega urada za zdravje Soren Brostrom. "Na ta način bomo lahko cepili več ljudi," je dejal Brostrom. Nova priporočila veljajo tako za cepivo Pfizer/Biontech, s katerim v EU že poteka cepljenje, kot tudi za cepivo Moderne, o odobritvi katerega naj bi v sredo odločila Evropska agencija za zdravila (EMA). Ta je sicer v ponedeljek sporočila, da mora za to, da bi dosegli polno imunost, miniti največ 42 dni med prvim in drugim odmerkom cepiva Pfizer/BioNTech. EMA sicer svari pred podaljšanjem intervala. Dodali so, da je popolna zaščita vzpostavljena šele sedem dni po drugem odmerku. EU ne želi vsega staviti v eno farmacevtsko podjetje V Evropski komisiji so v odzivu na očitke glede počasnosti cepljenja in nezadostnih odmerkov cepiv v EU izpostavili, da sta dve milijardi naročenih odmerkov dovolj in da je glavna ovira proizvodna zmogljivost, ki se jo trudijo izboljšati. Da bodo proces pospešili, so obljubili tudi v Franciji, kjer so v prvem tednu cepili zgolj 512 oseb. Komisija in članice se z ameriškim Pfizerjem in nemškim BioNTechom, ki sta zagotovila prvo odobreno cepivo v EU, dogovarjajo o možnosti dodatnih odmerkov, poleg že dogovorjenih 300 milijonov, so povedali v Bruslju in tako potrdili informacije, ki so prišle minuli konec tedna iz Berlina.

Na vprašanja, zakaj ni unija pri Pfizerju in BioNTechu že prej naročila več cepiva, pa v komisiji odgovarjajo, da od začetka ukrepajo v skladu s temeljno filozofijo razpršitve tveganja, saj ob izjemni znanstveni negotovosti niso želeli vsega staviti na eno farmacevtsko podjetje. Po drugi strani pa Evropska agencija za zdravila Ema včeraj še ni odločala o odobritvi cepiva proti covidu-19, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna. Kot je agencija sporočila, se bo srečanje pristojnega odbora nadaljevalo v sredo, ko je bila tudi sprva predvidena odločitev glede odobritve tega cepiva. Ko bo Ema priporočila izdajo dovoljenja za pogojno uporabo Moderninega cepiva, mora to kasneje odobriti še Evropska komisija, kar velja bolj za formalnost. Modernino cepivo bo v primeru odobritve drugo cepivo proti covidu-19, s katerim bo mogoče cepiti v Evropski uniji. Pred tem sta Ema in komisija odobrili uporabo cepiva, ki sta ga izdelala ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Avstralci previdni: čakajo na rezultate cepljenja drugod po svetu Avstralski premier Scott Morrison je pod vse večjim pritiskom, naj vlada pospeši postopek odobritve cepiv proti covidu-19 v državi, a kot je zatrdil, ne bo sprejemal nepotrebnih tveganj, v kakršna da so bile primorane nekatere bolj prizadete države, denimo Velika Britanija. Kot je dejal, v Avstraliji ne vladajo izredne razmere, zato ji ni treba ubirati bližnjic. Čeprav v številnih državah že nekaj časa poteka cepljenje proti covidu-19, naj avstralski pristojni regulator še vsaj mesec dni ne bi odločil o odobritvi kandidatnih cepiv. Odmerjanje prvih doz pa je predvideno do konca marca. Avstralski premier že več tednov pravi, da bo cepljenje drugod po svetu Avstraliji ponudilo več podatkov o varnosti cepiv, kot bi jih lahko klinična testiranja. Dogovore o nakupu cepiv ima država sklenjene s podjetji AstraZeneca, Pfizer in Novavax.