Lokalni politiki množično mimo vrste: Cepivo v prvi vrsti ni namenjeno veljakom

Kako mamljivo je lahko preskakovanje vrste za cepljenjeproti novemu koronavirusu, smo videli že pri nas. Na tovrstno dogajanje pa niso imuni niti v sosednji Avstriji, kjer je izbruhnil pravi škandal, potem ko je postalo jasno, da se v vrsto prerivajo predvsem lokalni politiki in drugi lokalni veljaki.

Eden najodmevnejših primerov je župan Feldkircha Wolfgang Matt, ki sicer prihaja iz iste stranke kot kancler Kurz. Matt je prišel "na ogled" akcije cepljenja v lokalnem domu za starejše, pri tem pa se je cepil tudi sam. Čeprav je domska zdravnica Susanne Furlan najprej zavrnila njegovo cepljenje, saj je bilo, kot je dejala za krone.at, "v dolgi vrsti pred vrati veliko tistih, ki so cepivo potrebovali veliko nujneje".

A ker direktor doma s cepljenjem župana ni imel težav, je ta cepivo dobil. Sam pravi, da se je cepil, ker je zaradi svojega dela pogosto v stiku s stanovalci domov za starejše, prav tako pa bi – po njegovem mnenju – odmerek, ki ga je dobil, šel v nič.

Šlo naj bi namreč za dodatni odmerek, ki se nahaja v stekleničkah s cepivom Pfizer/BioNTech in je pravzaprav še razlog več za številne "črne sezname", saj ljudje zatrjujejo, da sicer ti odmerki ostajajo neporabljeni. Župan Matt je sicer star 65 let in bi moral po avstrijskem načrtu cepljenja na cepivo še nekoliko počakati.

Primer župana Matta pa še zdaleč ni edini. Pri severnih sosedih so šle stvari tako daleč, da so pri krone.at zapisali, da bodo župani ob takšni odsotnosti morali kmalu biti čredno imuni.

Očitki letijo tudi na županjo Rankweilsa Katharino Wöß-Krall. Ta je stara le 44 let, na družbenih omrežjih pa rada deli fotografije s smučanja, poročajo avstrijski mediji.

Pri vsem skupaj pa javnost morda še najbolj moti aroganca tistih, ki so preskočili vrsto. Namesto da bi se opravičil, je Matt denimo javnost še dodatno razjezil z vztrajanjem, da je vzel le "ostanek" cepiva, češ da "tudi starega kruha ne zavrže, ampak naredi toast".

A avstrijski mediji ugotavljajo, da župane v državi, kjer na leto v smeteh konča 60.000 ton kruha, očitno skrbijo le "ostanki" cepiva, na seznamu tistih, ki so preskočili vrsto, pa so se med drugim znašli še župan Eberschwanga, pa politiki iz Pottendorfa, Völkermarkta, Sittersdorfa ... Vrsto naj bi preskočil tudi predsednik izraelske kulturne skupnosti Oskar Deutsch.