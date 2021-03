Cepljenje šolnikov se začenja, ponekod interes še zbirajo

ZD Velenje je šole in vrtce pozval, da so do petka javile število zaposlenih, ki se želijo cepiti. Prijavljenih je 635 zaposlenih, pri čemer v to še niso vključeni zaposleni na Visoki šoli za varstvo okolja in Ljudski univerzi, ki bodo glede na usmeritve prišli na vrsto po cepljenju zaposlenih v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah. Zainteresirane bodo na cepljenje povabili v ZD Velenje, kjer je glavno cepilno mesto. Učitelje bodo v Velenju cepili v sredo in v četrtek popoldne. Za cepljenje učiteljev v tem tednu bodo imeli dovolj cepiva, morebitni primanjkljaj bodo lahko naročili za prihodnji teden, so navedli. "A za vse, ki zadostujejo prvim kriterijem za cepljenje–torej da covida-19 v zadnjih šestih mesecih niso preboleli, da so starejši od 50 let in da delajo neposredno z otroki, učenci oz. dijaki–cepivo imamo," so navedli v ZD Velenje.

V mariborskem ZD so po besedah direktorja Jerneja Završnika zelo zadovoljni s številom prijav zaposlenih v šolstvu. "Do zdaj smo dobili 2973 kandidatk in kandidatov šolnikov, ki so izrazili interes za cepljenje. Od tega jih je 863 z Univerze v Mariboru. Če računamo, da je v Mariboru okoli 4500 šolnikov, je takšen odziv izjemno dober," je povedal. Cepljenje zaposlenih v šolstvu bodo začeli v četrtek popoldne v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja na Koroški cesti in nadaljevali do vključno sobote popoldne. Po Završnikovih besedah še vedno velja, kar je napovedal prejšnji teden – da bodo v teh dneh cepili vse prijavljene. "Cepiva imamo dovolj. Dobili smo 5500 odmerkov," je pojasnil. Praviloma se za šolnike uporablja cepivo proizvajalca AstraZeneca, saj so mlajši od 65 let. "Če je kdo starejši, pa ima pravico izbrati drugo cepivo, a potem se uvrsti v vrstni red glede na svojo starost," je še pojasnil direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.