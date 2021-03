RKC odsvetuje cepljenje z AstraZeneco, Jerala: Takšno pozivanje je nespametno

Slovenska škofovska konferenca vernikom odsvetuje cepljenje s cepivom AstraZenece, ker da je moralno kompromitirano, saj temelji na uporabi celične linije, ustvarjene leta 1973 iz tkiva verjetno spontano splavljenega nerojenega otroka. Nota, katere objavo je odobril papež Frančišek, sicer pravi, da je, kadar ni na voljo etično neoporečnih cepiv in tudi v primeru, kadar državljani nimajo možnosti izbire med cepivi, moralno sprejemljivo uporabiti cepiva, pri katerih so v procesu raziskovanja in proizvodnje uporabili celične linije splavljenih fetusov. Stroka pa poudarja, da se je treba cepiti s cepivi, ki so na voljo, saj tako preprečujemo hospitalizacije in smrti.

Dr. Jerala meni, da je takšno pozivanje RKC nespametno, saj če bo manj ljudi necepljenih, bo več ljudi hospitaliziranih in bo tudi večji delež smrti.

Na uradni spletni strani slovenske škofovske konference najdemo stališče do cepljenja s cepivom AstraZenece. "SŠK katoličanom odsvetuje cepljenje s cepivom AstraZenece. Omenjeno cepivo je moralno kompromitirano, saj proizvodnja tega cepiva vključuje uporabo celičnih linij splavljenih otrok. V kolikor katoličani nimajo možnosti cepljenja z drugimi etično sprejemljivejšimi cepivi, kot sta npr. Pfizer-BioNTech oz. Moderna, ter bi odložitev cepljenja ogrožala njihovo zdravje in zdravje drugih, potem je uporaba tega cepiva moralno dopuščena."

icon-expand Cepljenje politikov z AstraZeneco. To cepivo je prejel tudi predsednik vlade. FOTO: Miro Majcen

A dejstvo je, da cepiv proti covidu-19 trenutno ni toliko, da bi lahko izbirali med njimi. Kot poudarja stroka in je tudi včeraj na novinarski konferenci vlade poudaril zdravstveni minister Janez Poklukar, naj se državljani cepijo s cepivom, ki je na voljo. Vodja svetovalne skupine vlade za covid-19 Mateja Logar pravi, da je tudi predhodno mnenje iz tujine, da je v situacijah, kot je ta, treba zdraviti s cepivi, ki so na voljo, tudi če so tu odprta moralna vprašanja glede njihovega razvoja: "Pomembno je, da se ljudje cepijo in jih bomo tako zaščitili. Moralni pomisleki so sicer pravica vsakega posameznika, a vemo, da cepljenje prepreči marsikatero hospitalizacijo in smrt." Zakaj pomisleki o etičnosti vektorskih cepiv?

icon-expand Roman Jerala: Nekateri so zdaj verjetno prišli do napačnega zaključka, da se dejansko uporablja abortuse oziroma celice abortusov za produkcijo cepiv. FOTO: Bobo

Kot so zapisali v RKC, obstajajo cepiva, ki uporabljajo etično sporno pridobljene celične linije. Med njimi je tudi cepivo podjetja AstraZeneca v sodelovanju z Univerzo v Oxfordu, ki temelji na uporabi celične linije HEK 293, ustvarjene leta 1973 iz tkiva verjetno spontano splavljenega nerojenega otroka. Kot pojasnjujeprof. dr. Roman Jerala iz kemijskega inštituta, cepivo AstraZenece ne vsebuje nobenih človeških celic: "Za nekatere je sporna uporaba celične linije HEK 293, to je linija, ki je bila pripravljena pred 50 leti iz embria in se je izolirala, ker se je izkazalo, da ima dobre lastnosti, od takrat pa se po vsem svetu razmnožuje za raziskovanje v biotehnološke namene. Nekateri so zdaj verjetno prišli do napačnega zaključka, da se dejansko uporablja abortuse oziroma celice abortusov za produkcijo cepiv, uporablja se le to celično linijo," poudarja. Ta linija se torej zdaj ne ustvarja na novo, ampak se razmnožuje v laboratorijih po vsem svetu, kjer imajo na tone razmnoženih celic. Ta linija se uporablja sicer za izdelavo vseh vektorskih cepiv, pa tudi za produkcijo zdravil, recimo zdravilo za dečka Krisa je bilo tudi razvito v tej celični liniji, je dodal. Zakaj je sicer prišlo do abortusa, v tem primeru ni jasno, še pojasni. Kot pojasnjuje Gregor Tomc, sociolog, profesor ljubljanske fakultete za družbene vede, ki na biotehniški fakulteti poučuje bioetiko, je v ozadju te debate torej problem abortusa, ki ga Rimskokatoliška cerkev zavrača. Gre za načelo svetosti življenja, po katerem je človek kreatura, od boga ustvarjeno živo bitje, ki ne sme življenja jemati, lahko ga le kreator, bog: " Problem tega načela je v tem, da se ga v vsakdanjem življenju ni mogoče držati in da se ga tudi sama cerkev nikoli ni držala, križarske vojne, inkvizicija, pri nas domobranstvo ipd. Ljudje ga v vsakdanjem življenju prav tako kršimo, ko uživamo hrano. Poleg tega gre le za načelo svetosti človeškega življenja, medtem ko je človek po tej ideologiji gospodar drugih živih bitij, s katerimi razpolaga, kakor ga je volja. Gre za moralno zastarelo vrednotenje, ki ga večina ljudi danes ne sprejema več."

icon-expand Logarjeva: Vsaka negativna promocija proti cepljenju pa pomembno vpliva na to, kakšen delež precepljenih bomo imeli in kako se bo virus širil, posredno torej na število smrti zaradi covida-19. FOTO: Shutterstock

Kot pravijo v Slovenski škofovski konferenci, ima RKC isto stališče kot do cepiva AstraZenece tudi do cepiva Johnson & Johnsona, ki ga prav tako kmalu pričakujemo v Sloveniji. V ZDA nekateri škofje vernike sicer že odvračajo od cepljenja s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson. Kot poročaCNN, je namreč Ameriška škofovska konferenca, vključno z vsaj še šestimi drugimi škofijami po vsej državi, objavila izjave, v katerih so izrazili"moralno zaskrbljenost" o cepivu zaradi uporabe laboratorijsko gojenih celic, ki izvirajo iz celic, odvzetih v osemdesetih letih iz tkiv splavljenih človeških plodov. Oblasti pa tudi tam opozarjajo, da državljani niso v položaju, ko bi lahko izbirali med cepivi, saj jih na globalni ravni primanjkuje, zato pozivajo k cepljenju z vsemi odobrenimi in varnimi cepivi. Verski voditelji in biotetiki so o moralni dopustnosti cepiv proti covidu-19 sicer že razpravljali od začetka razvoja tovrstnih cepiv. Tehtali so med domnevno etično spornostjo razvoja cepiv in na drugi strani visokim smrtnim davkom epidemije. Tudi papež Frančišek je že spomladi podpisal noto o etičnosti uporabe nekaterih cepiv proti covidu-19. Kot piše v Noti Kongregacije za nauk vere o moralnosti uporabe nekaterih cepiv proti covidu-19, ki so jo decembra 2020 objavili v slovenski škofovski konferenci, njeno objavo pa je odobril papež Frančišek, je, kadar ni na voljo etično neoporečnih cepiv proti covidu-19 (na primer v državah, kjer zdravniki in bolniki nimajo na voljo etično neproblematičnih cepiv, državah, v katerih je njihovo razdeljevanje oteženo zaradi posebnih pogojev konzerviranja in transporta, ali kadar se v isti državi razdeljujejo različne vrste cepiv, pa zdravstvene oblasti državljanom ne dovoljujejo izbire cepiva za cepljenje), moralno sprejemljivo uporabiti cepivo proti covidu-19, pri katerem so v procesu raziskovanja in proizvodnje uporabili celične linije splavljenih fetusov: "Moralna dolžnost izogibanja takšnega pasivnega materialnega sodelovanja ni zavezujoča, če obstaja huda nevarnost, kot je sicer nezadržno širjenje hudo patogenega agensa: v tem primeru pandemično širjenje virusa SARS-CoV-2, ki povzroča covid-19. Zato je treba upoštevati, da se lahko uporabljajo vsa cepiva, ki so priznana kot klinično varna in učinkovita, v trdni sodbi vesti, da uporaba teh cepiv ne pomeni formalnega sodelovanja pri splavu, iz katerega izvirajo celice, s katerimi so bila proizvedena cepiva. " Zakaj torej Slovenska cerkev odsvetuje cepivo AstraZenece? Kot pojasnjujeTomc,Vatikan v tem torej ne vidi ničesar spornega:"Glede na to, da je Vatikan v tem primeru nadrejena instanca, gre po mojem razumevanju stvari za heretično razmišljanje SŠK. SŠK ima pravico do tega, da zagovarja stališče, da je neko cepivo zaradi načela svetosti življenja nesprejemljivo. Je pa takšno stališče po mojem mišljenju moralno sporno, saj bo marsikoga odvrnilo od cepljenja in ne bo ogrozilo le njegovega življenja, ampak tudi življenja drugih. Glede na to, da živimo v sekularni državi, bi se morala vlada in politične stranke nasploh odločno ograditi od stališč SŠK," izpostavlja. "Sam sem se cepil s cepivom AstraZenece. Nimam možnosti, da bi dobil drugo cepivo, zato se bom z veseljem cepil s tem cepivom in k temu pozivam tudi ostale državljane," je sicer danes povedal predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin.

Na vprašanje, ali po njihovem mnenju s takšnim opozorilom, kljub temu da sicer RKC dopušča uporabo tega cepiva, če drugih ni na voljo, vseeno negativno vplivajo na mnenje glede tega cepiva, v času, ko je pomembna najvišja stopnja zaupanja v vsa cepiva, na škofovski konferenci odgovarjajo, da Katoliška cerkev s tem stališčem zagotavlja pravico katoličanov do informiranosti in jih seznanja, da je primerno cepljenje s cepivi proizvajalcev Pfizer-BioNTech in Moderna:"To pomeni, da je cepljenje z AstraZeneco zgolj odsvetovano, kar pomeni, da ni prepovedano in je moralno dopustno, v kolikor ni na voljo drugih cepiv. Na SŠK si želimo, da bi imeli vsi katoličani čim prej možnost izbire, s katerim cepivom se bodo lahko cepili. Obenem pa poudarjamo besede papeža Frančiška, ki poziva vse vernike, da se cepijo z moralno sprejemljivimi cepivi ter na ta način zaščitijo lastno zdravje, preprečijo širjenje bolezni in zaščitijo zdravje drugih, ki se iz različnih razlogov ne morejo cepiti." Kot dodatno pojasnjujejo v RKC, se je katoliška cerkev tako le odzvala na številna vprašanja vernikov o moralnosti cepljenja in o uporabi cepiv proti covidu-19. V ta namen so škofje v začetku januarja sprejeli posebno izjavo, v kateri so izrazili podporo vsem, ki se bodo po posvetu z zdravnikom cepili in na ta način zaščitili svoje zdravje ter preprečili širjenje te bolezni. Obenem so v izjavi zapisali, da naj se katoličani cepijo z moralno proizvedenimi cepivi, in podprli uporabo cepiv proizvajalcev Pfizer-BioNTech in Moderna. Prav tako pa so škofje poudarili, da naj bo cepljenje brezplačno, prostovoljno in da se ne sme diskriminirati tistih, ki se npr. iz zdravstvenih razlogov ne morejo oz. želijo cepiti, poudarjajo v RKC. A kot poudarja Logarjeva, želimo s cepljenjem doseči, da ljudje ne potrebujejo hospitalizacije, ki se lahko konča s smrtjo. Vsaka negativna promocija proti cepljenju pa pomembno vpliva na to, kakšen delež precepljenih bomo imeli in kako se bo virus širil, posredno torej na število smrti zaradi covida-19. Pomembno je torej, da se cepimo s cepivi, ki so na voljo, poudarja. Tudi Jerala meni, da je takšno pozivanje RKC nespametno, saj bo, če bo manj ljudi necepljenih, več ljudi hospitaliziranih in bo tudi več smrti.