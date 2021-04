Se bo cepljenje pri nas po zapletih s cepivom Johnsona & Johnsona še bolj zavleklo?

Po vseh zapletih s cepivom AstraZenece je sedaj še prva pošiljka cepiva Johnsona & Johnsona pristala v skladišču. In to zaradi začasne prekinitve cepljenja s tem cepivom v Združenih državah Amerike, kjer bodo najprej raziskali osem primerov krvnih strdkov. V ZDA so sicer s tem cepivom cepili skoraj sedem milijonov ljudi.

Medtem ko pri nas po priporočilu Eme s cepivom AstraZenece cepijo vse, starejše od 18 let, pa so številne države ohranile omejitve glede tega cepiva. Na Danskem so se v celoti odrekli cepivu AstraZenece, v Franciji pa z njim cepijo starejše od 55 let. Že od konca marca mlajših s tem cepivom ne cepijo. O cepljenju sta za oddajo 24UR ZVEČER spregovorila Bojana Beović in Jelko Kacin.

Beovićeva je glede omejitev pri cepljenju s cepivom AstraZenece dejala, da so pristopi evropskih in drugih držav različni. "Naše razmišljanje je šlo v smeri, da v trenutni situaciji ne bi bilo ustrezno preprečiti cepljenja mlajših ljudi, saj so ti neželeni učinki izjemno redki. Če se mlajši od 60 let želijo cepiti s tem cepivom, se lahko cepijo. Tveganje je izjemno majhno." Ob tem je dodala, da je vseeno treba biti pozoren na možne neželene učinke in ob njih ustrezno ukrepati. Kako pa je možnostjo "mešanja" cepiv? Epidemiologinja pravi, da so se pri nas odločili, da bodo sledili priporočilu Eme. "Za zdaj sta se za tak način odločili samo Nemčija in Francija, medtem ko v drugih državah ne priporočajo cepljenja z različnimi cepivi pri prvem in drugem odmerku. O takem načinu cepljenja je zelo malo znanega in ni mogoče zagotoviti učinkovite zaščite." Medtem pa je v karantenskem skladišču končalo prvih 7200 odmerkov cepiva podjetja Johnson & Johnson. Kdaj jih bomo lahko uporabili? Koordinator za cepljenje Jelko Kacin pojasnjuje, da to ne bo imelo velikega vpliva, hkrati pa pričakuje, da bo pristojni odbor znotraj Eme razpravljal o tem in da bo sprejel pozitivno odločitev. "Takoj zatem bodo sledile druge pošiljke in potem se bo začelo tudi cepljenje. Nekatere države so trdno odločene, da bodo cepljenje začele že sedaj, ker so cepivo že dobile, in ne bodo čakale na odločitev Eme, kajti zamude so se zgodile zaradi ameriških farmacevtskih organov in to na odločitve v teh državah ne more vplivati." Kacin dodaja, da bo do konca junija v Slovenijo prišlo 250.000 odmerkov cepiva, kar je velika količina, ki lahko pomembno prispeva k precepljenosti.

Glede zaustavitve cepljenja s cepivom Johnsona & Johnsona zaradi pojava osmih primerov krvnih strdkov pri skoraj milijonu cepljenih oseb pa Beovićeva pravi, da je bil očitno prag za tak ukrep v ZDA nižji kot v Evropi. "Odločili so se zelo hitro, verjetno tudi zaradi izkušenj s cepivom AstraZenece, ki je tehnološko podobno. Vprašanje pa je seveda, koliko teh primerov bo še v prihodnje in ali resnično obstaja enak sum za povezavo. Mi seveda priporočamo, da počakamo na mnenje Eme." Premier Janez Janša je v sredo sporočil da bo Slovenija do konca junija prejela dodatnih 230.000 odmerkov cepiva. "Prvi bodo tukaj že konec tega meseca, to je pospešitev na eni strani," pa je dejal Kacin. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo EU naročila več Pfizerjevih izdelkov, pogodb z AstraZeneco in Johnsonom & Johnsonom pa po letu 2022 ne bo podaljševala. Kacin to napoved ocenjuje kot zelo učinkovit pritisk na oba proizvajalca vektorskih cepiv, naj se vendarle obnašata profesionalno in v skladu s podpisanimi pogodbami pravočasno dostavljata količine cepiv, za katere so se dogovorili. "Zdaj pa ni tako in taka napoved komisije je eden od ukrepov." Kacin se je dotaknil tudi poročila zdravstvenega inšpektorata glede poteka cepljenja na terenu. Po njegovi oceni je poročilo zelo celovito in govori o napredku v nekaterih občinah ter napakah, ki so se dogajale. "Tak način spremljanja omogoča realnejšo predstavo o tem, kako cepljenje poteka. Zelo spodbujevalno bo za tiste, ki zaostajajo ali pa so naredili kakšne napake. Zadeve se izboljšujejo, vlada je bila z današnjim poročilom zelo zadovoljna." Kot primer napake je izpostavil situacije, ko se je zgodilo, da na seznamu ni bilo priimkov, ampak samo letnice rojstva."Nekateri so imeli zelo različne načine vodenja evidence, po posredovanju inšpektorjev pa so se napake začele odpravljati in marsikje je kaj postorjeno bolje." Beovićeva je medtem še enkrat poudarila, da je cepljenje prostovoljno ter da morajo biti vsi ljudje, ki se cepijo, seznanjeni s koristmi in morebitnimi tveganji za zaplete. "Če se kdo ne želi cepiti, je dobro, da cepivo dobi oseba, ki se želi cepiti in to prepozna kot dober ukrep za zaščito same sebe in svojih bližnjih, ter zaživi bolj normalno življenje."

