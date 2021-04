Neenako ravnanje evropskih držav glede uporabe cepiv zbuja dodatno nezaupanje

Če se Slovenija rada zgleduje po Nemčiji, pa pri mešanju cepiv ne bo šla po njeni poti. Tam bodo dobra dva milijona ljudi, mlajših od 60 let, cepili z različnima proizvajalcema. Podobno se je odločila tudi Francija. Beovićeva je pojasnila, da so se pri nas "odločili, da bomo sledili priporočilu Evropske agencija za zdravila (EMA), o takem načinu cepljenja je zelo malo znanega, ni mogoče zagotavljati enako dobre zaščite" .

Slovenija do konca junija pričakuje dobrih 630.000 odmerkov Pfizerja, do še dodatnih 233.000 smo upravičeni iz predčasno sproščene evropske pošiljke 50 milijonov odmerkov, sprva predvidenih za zadnje četrtletje. V dobrih dveh mesecih naj bi dobili še 250.000 odmerkov cepiva Johnson & Johnsona. Čim večja zaščita v čim krajšem času je ključna zaradi širjenja angleške različice koronavirusa. Ta je prisotna že pri 70-ih odstotkih okuženih, v tednu ali dveh pa bo povsem izrinila prvotno obliko virusa.

Težava je tudi sledljivost, svari imunolog Alojz Ihan: "Če se potem pojavijo neki neželeni učinki, pravzaprav ne vemo, ali so to učinki od prvega cepiva ali drugega cepiva ali pravzaprav od neke sheme, ki še ni preizkušena."

Ker je precepila večino kritične populacije, pa se kljub zelo redkim neželenim učinkom Danska kot prva članica v celoti odreka britansko-švedskemu cepivu. Za njene odmerke so že zaprosile Češka, Latvija in Litva. Soeren Brostroem, direktor danskega urada za zdravje, je dejal, da "če se bodo razmere poslabšale, pa ne bomo oklevali z uporabo tudi AstraZenece".

Kljub še redkejšim pojavom krvnih strdkov kot pri AstraZeneci pa je po državah različna tudi usoda cepiva Johnson & Johnsona. Pri nas v skladišču čaka 7200 odmerkov, še 12.000 naj bi jih dobili prihodnji teden. "Celoten kontingent za drugi kvartal je bil ocenjen na približno 250.000 odmerkov, kar v bistvu pomeni četrt milijona ljudi v Sloveniji z enim odmerkom," je pojasnil Jelko Kacin, koordinator za logistiko cepljenja proti covidu-19.

Francija in Poljska pa denimo odločitve ameriških in evropskih regulatorjev ne bosta čakali in cepljenje z Johnson & Johnsonom nadaljujeta. Adam Niedzielski, poljski zdravstveni minister, je dejal: "Sodeč po mnenju Evropske agencije za zdravila so koristi cepljenja večje od tveganj."

Različno ukrepanje držav pa medtem v ljudeh pušča vse večjo skepso. "To so pač nenavadne razmere. Še pred letom dni bi nam zvonili vsi alarmi, če bi se tako na hitro odločali in spreminjali neke sheme, ki so predpisane. Danes je to postala neka nova normalnost, ki niti slučajno ni pomirjujoča," je dejal Ihan. Ne za ljudi in ne za strokovnjake v medicini, priznava Ihan, a eno je jasno – epidemijo bo zaustavilo le cepljenje.