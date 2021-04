V Ljubljani cepili tudi tiste brez kroničnih bolezni

V Sloveniji smo v enem tednu že dvakrat spremenili cepilno strategijo. V cepilnih centrih cepijo kronične bolnike, stare od 18 do 59 let. Kot je povedala koordinatorka cepilnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, Simona Repar Bornšek, so se na cepljenje proti covidu-19 odzvali tudi vabljeni, ki sicer nimajo kroničnih bolezni, a so bili na cepilni seznam uvrščeni kot kronični bolniki. Nekatere so kljub temu cepili, drugih ne.

Več kot 400.000 Slovencev je že prejelo vsaj en odmerek cepiva. Skladno z nacionalno strategijo cepljenja na ljubljanskem območju trenutno cepijo starejše od 60 let in mlajše s kroničnimi boleznimi. "Cepili smo tudi nekaj tistih, ki so jih izbrani osebni zdravniki v sistem prijavili kot kronične bolnike, čeprav to niso," priznava koordinatorica cepljenje v Ljubljani Simona Repar Bornšek. Povedala je, da so prijavljene cepili, ker jim je ta teden ostalo nekaj odmerkov cepiva, približno tretjina, saj se nekateri ne želijo cepiti s cepivom AstraZenece. Repar Bornškova je poudarila, da je cepilni center na Gospodarskem razstavišču le izvajalec cepljenja proti covidu-19, medtem ko se seznami cepljenih ustvarjajo pri izbranih osebnih zdravnikih, tudi ko se posameznik prijavi sam preko aplikacije na spletni strani zdravstvenega doma Ljubljana. Seznam za cepljenje tako dobijo iz teh baz, danes pa niso mogli preveriti pri osebnih zdravnikih, kje je prišlo do pomote, da so bili posamezniki, ki navajajo, da nimajo kroničnih bolezni, uvrščeni na seznam za cepljenje kot kronični bolniki.

icon-expand V Ljubljani so cepili tudi nekatere brez kroničnih bolezni. FOTO: Bobo

Nekatere sprejeli, druge zavrnili Tako so se z vsakim vabljenim, ki je danes prišel na cepljenje, pogovorili. Nekaj od tistih, ki so dejali, da nimajo nobene bolezni in da v skladu s strategijo niso na vrsti, so zavrnili, nekatere pa so vseeno cepili. Ta teden so več dni namenili cepljenju s cepivom AstraZenece, po besedah Repar Bornškove pa je vsak dan ostala približno tretjina cepiva. "Ker gre za bolnike, ki bodo v skladu s strategijo na vrsti zelo kmalu, smo se vseeno odločili, da nekatere izmed njih tudi cepimo," je pojasnila. Poleg tega imajo na seznamu v cepilnem centru Zdravstvenega doma Ljubljana še zelo majhno število ljudi, ki so na prednosti listi pred njimi. Vsi ti bodo cepljeni v naslednjih dneh, cepivo so že naročili. Prepričana je, da s tem niso kršili nobenih pravil, sploh pa je to v skladu s strategijo oz. željo države in vseh nas, da se čim prej cepi čim večje število ljudi, sploh v situaciji, ko spet narašča število okuženih, je dejala.

V bazi ljubljanskega cepilnega centra je več kot 106.000 ljudi, na cepljenje pa je trenutno prijavljenih dobrih 24.000. Med prijavljenimi je okrog 3000 starejših in 300 kroničnih bolnikov, ki so se prijavili v zadnjih desetih dneh in bodo prihodnji teden prejeli mRNK-cepiva. Del nove strategije je tudi prednostna skupina nad 50 let. Repar Bornškova je pozvala vse, ki se še niso prijavili na cepljenje, naj se prijavijo, ker bodo "glede na to, kar je trenutno v bazah, v desetih dneh baze počiščene in ne bomo imeli več kandidatov za cepljenje".