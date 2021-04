Kako je organizirano obveščanje glede cepljenja proti covidu-19?

Kam se lahko obrnete, če niste prejeli obvestila o cepljenju z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19? Po naših informacijah sistem ne deluje tekoče, saj so se na nas obrnile osebe, ki obvestila o drugem odmerku niso prejele. O terminu cepljenja z drugim odmerkom osebe praviloma obvesti cepilni center preko SMS-sporočila. Zdravstveni dom Ljubljana je pripravil obvestilo o kontaktnih podatkih glede informacij o organizaciji cepljenja.

Zdravstveni dom Ljubljana je v sredo sporočil, da so morali zaradi nezadostne količine cepiva proti covidu-19 za cepljenje z drugim odmerkom cepiva Moderne "v tem tednu prenaročiti osebe, ki so bile cepljene s prvim odmerkom cepiva Moderne 3., nekatere pa tudi 2. aprila". Tem so cepljenje z drugim odmerkom tako prestavili za teden dni, ko bo cepivo predvidoma dobavljeno, so še na svoji spletni strani zapisali pri ZD Ljubljana.

icon-expand O cepljenju z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19 nekatere osebe sploh niso bile obveščene. FOTO: Dreamstime

Dodali so pojasnilo, da enotedenski zamik cepljenja z drugim odmerkom ne predstavlja nobenega zdravstvenega in varnostnega tveganja, za konec pa dopisali, da so vsi omenjeni že prejeli nov termin cepljenja z drugim odmerkom, to je 8. maj 2021. Po naših preverjenih informacijah ni ravno tako, saj osebe, ki so 2. in 3. aprila prejele prvi odmerek cepiva Moderne, o novem terminu niso bile obveščene. Prav tako dobivamo tudi informacije, da obveščanje o cepljenju z drugim odmerkom Pfizerjevega cepiva ne poteka tekoče, saj naj osebe, ki bi že morale prejeti obvestilo o datumu prejema drugega odmerka, tega še niso dobile. Proces je praviloma tak, da po opravljenem cepljenju s prvim odmerkom cepiva vsi prejmejo vabilo na cepljenje z drugim odmerkom neposredno od cepilnega centra. Termin cepljenja z drugim odmerkom je odvisen od vrste cepiva, ki ga je oseba prejela: - cepivo proizvajalca Pfizer-BioNTech: vsaj 21 dni oziroma trije tedni - cepivo Moderna: 28 dni oziroma štirje tedni - Cepivo AstraZeneca 12 tednov

V obdobju predvidenem za cepljenje z drugim domerkom, kot velevajo pravila, so dotične osebe o terminu cepljenja obveščene preko SMS sporočila, "ne glede na to, da ste ob prvem cepljenju že prejeli termin cepljenja z drugim odmerkom". Ob tem ljudi pozivajo, da skrbno spremljajo sporočila na mobilnem telefonu, če pa te možnosti nimajo, jih bodo kontaktirali po stacionarnem telefonu. Tako o obveščanju glede cepljenja sporočajo pri ZD Ljubljana. Toda sistem je očitno zatajil, saj smo prejeli informacije, da osebe ne da niso po prvem cepljenju prejele termin cepljenja z drugim odmerkom, o tem niso bile obvščene niti še dan pred prejemom drugega odmerka. Težava je tudi v tem, da so ljudje premalo informirani, kam se lahko v takih primerih obrnejo. Za dodatna pojasnila smo se obrnili na ZD Ljubljana, od koder odgovora nismo prejeli, so pa na spletni strani nato objavili obvestilo o kontaktih glede informacij o organizaciji cepljenja.

Torej, kam se lahko obrnete, če niste prejeli obvestila o cepljenju proti koronavirusu z drugim odmerkom? Vprašanje lahko naslovite na elektronski naslov covidcepljenje@zd-lj.si ali pokličete na kontaktno telefonsko številko 01 4723 710 vsak dan med 11. In 13. uro. "Telefonska številka oz. e-naslov sta namenjena izključno informacijam o organizaciji in izvedbi cepljenja - prejem prvega in/ali drugega odmerka cepiva; morebitne odpovedi termina, v kolikor nimate možnosti odpovedi izvesti preko sistema za prijavo na cepljenje,"so zapisali. Z ostalimi vsebinskimi vprašanji vezano na cepljenje in cepiva, se, kot pojasnjujejo, obrnite na izbranega zdravnika, Nacionalni inštitut za javno zdravje, spletno stran www.cepimose.si ali na spletno stran ZD Ljubljana na zavihek 'Testiranje in cepljenje'.