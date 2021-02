Čeprav stroka o njeni učinkovitosti dvomi, policijska ura traja že 114 dni

"Med 21. in 6. uro zjutraj policisti ugotovijo skoraj polovico vseh kršitev zgolj s področja zakona o nalezljivih boleznih, bistveno manj pa drugih ," pravijo na GPU.

Prvo noč omejitve gibanja v nočnem času smo doživeli 20. oktobra lani. Ob 21. uri se je središče Ljubljane izpraznilo. Razen izjem je so bile ulice prazne. Tako je bilo bolj ali manj vseh 114 dni, ugotavljajo policisti.

V 114 dneh so policisti na javnih krajih opravili več kot 220.000 nadzorov, v povprečju na dan okoli 2000. "Policisti so uvodoma bistveno več energije potrošili v preventivne namene in ozaveščanje, zato je bilo sprva več izrečenih opozoril," še dodajajo.

Stroka je danes na vprašanje, ali nočna omejitev gibanja še vedno ni več potrebna, kot so menili pretekli teden, ponovila: "Odločitve in priporočila epidemiološke stroke so taka kot v preteklem tednu". Predsednik vlade Janez Janša je ob tem napovedal, da bodo o policijski uri razpravljali še ta teden.