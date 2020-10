Zaradi epidemije na pokopališčih letos ne bo javnih molitev in blagoslovov

Strožji vladni ukrepi za zajezitev širjenje koronavirusa vstopajo v veljavo tudi za verske obrede in vernike po Sloveniji. V oranžnih regijah se verskega obreda tako lahko udeleži le 10 vernikov, v rdečih regijah pa so prepovedani. Pogrebi so dovoljeni v oranžnih in v rdečih regijah, a so omejeni na največ 10 ljudi, pri tem pa je nujno spoštovanje priporočil NIJZ.