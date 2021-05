Češka po pol leta odpira nekatere trgovine, Španija poziva k odgovornemu obnašanju

V Nemčiji bo cepivo J&J odslej dostopno vsem, a načeloma za starejše od 60 let. Na Češkem so se medtem po šestih mesecih znova odprle trgovine, a pričakovanega navala nestrpnih kupcev ni bilo. Gre za nenujne trgovine, torej tiste, ki ne prodajajo osnovnih življenjskih potrebščin. Španska vlada je ob odpravi izrednih razmer pozvala k odgovornemu obnašanju, Svetovna zdravstvena organizacija pa je sporočila, da je indijski sev novega koronavirusa označila za skrb vzbujajoč.

icon-expand Koronavirus v Evropi. FOTO: AP

Nemčija je danes omogočila cepljenje s cepivom podjetja Johnson & Johnson za vse odrasle, saj zelo nizko tveganje tromboze po cepljenju s tem cepivom po oceni nemških organov še ni razlog, da bi ga omejili le na starejše od 60 let. Bodo pa to cepivo prednostno vendarle uporabljali za to starostno skupino.

Organizatorji mednarodnega filmskega festivala v Berlinu so danes sporočili, da se je stanje pandemije v nemški prestolnici izboljšalo do te mere, da bodo lahko izvedli načrtovano junijsko izdajo na prostem. Zaradi koronavirusa so enega največjih filmskih festivalov v Evropi prestavili z letošnjega februarja in ga razdelili na dva dela.

Večina Nemcev, starejših od 60 let, bo predvidoma cepljena do konca junija, zato so se, kot je danes pojasnil nemški minister za zdravje Jens Spahn, po posvetovanjih z zdravstveno stroko odločili, da cepljenje s cepivom Johnson & Johnson, pri katerem za učinkovito zaščito zadostuje že en sam odmerek, omogočijo tudi mlajšim od 60 let. V juniju in juliju – ko bodo torej po načrtih bolj ali manj vsi starejši, ki se želijo cepiti, že cepljeni – bo namreč Nemčija po besedah ministra prejela okoli deset milijonov odmerkov tega cepiva. "Zato odpravljamo prioritete za Johnson & Johnson, tako kot smo jih za AstraZeneco /.../ tako da se bodo imeli vsi možnost cepiti, po posvetovanju s svojimi zdravniki in glede na individualno odločitev," je dejal in dodal, da bo to Nemčiji omogočilo hitrejše in pragmatično izvajanje kampanje cepljenja.

Kljub pandemiji covida-19 je bilo število zaposlenih Nemcev, ki so v prvem četrtletju letos koristili bolniško odsotnost, rekordno nizko, so danes sporočili z zavarovalnice Techniker Krankenkasse (TK).

Nemčija je cepivo AstraZenece zaradi zelo redkih stranskih učinkov hudih krvnih strdkov sprva priporočila le za starejšo populacijo, prejšnji teden pa ga je nato ponudila vsem starostnim skupinam, če se posameznik po posvetu z zdravnikom in individualni oceni tveganj sam tako odloči. Krvni strdki so sicer zelo redek stranski učinek tudi cepiva Johnson & Johnson, saj gre pri obeh za tako imenovani vektorski cepivi. Češke trgovine po pol leta znova odprte Na Češkem so danes trgovine po šestih mesecih znova odprle svoja vrata, a pričakovanega navala nestrpnih kupcev (še) ni bilo. Gre za nenujne trgovine, torej tiste, ki ne prodajajo osnovnih življenjskih potrebščin.

icon-expand Koronavirus na Češkem FOTO: AP

Vnovično odprtje spremljajo pravila, namenjena zajezitvi širjenja novega koronavirusa, med drugim obvezna uporaba zaščitnih mask FFP2 ter omejitev kupcev na eno osebo na 15 kvadratnih metrov prodajnega prostora. Na Češkem so nenujne trgovine zaprli oktobra lani, vmes so jih za nekaj dni odprli le v času božičnih praznikov. Med zaprtjem je po poročanju češkega poslovnega časnika Hospodarske noviny propadla približno desetina trgovin. Epidemiološki podatki na Češkem, ki so bili v tretjem valu pandemije covida-19 nekaj časa celo najslabši na svetu, so se zdaj bistveno izboljšali. V minulem tednu so tako beležili okoli sto novih okužb na 100.000 prebivalcev. Obenem tudi dobro napreduje kampanja cepljenja. Od torka se lahko tako na cepljenje prijavijo vsi, starejši od 45 let. V državi z 10,7 milijona prebivalcev je bilo v celoti cepljenih več kot milijon ljudi. Španska vlada ob odpravi izrednih razmer pozvala k odgovornemu obnašanju Španska vlada je danes pozvala k odgovornemu obnašanju, saj ukrepi za zajezitev novega koronavirusa kljub odpravi izrednih razmer še vedno veljajo. V nedeljo so se namreč na ulicah španskih mest zbrali številni ljudje, ki so proslavljali odpravo določenih omejitev.

"Konec izrednih razmer ne pomeni konca omejitev. Daleč od tega. Grožnja virusa še vedno obstaja," je španski pravosodni minister Juan Carlos Campo zapisal v mnenjskem prispevku za današnjo izdajo časnika El Pais. "Zato bodo oblasti še naprej ukrepale, ljudje pa se morajo še naprej obnašati odgovorno," je pozval. V Španiji so v nedeljo po več kot šestih mesecih ukinili izredne razmere, ki so jih oblasti uvedle zaradi epidemije covida-19. Tako so prenehali veljati določeni ukrepi, kot je prepoved potovanj med regijami.

Na ulicah Madrida, Barcelone in drugih španskih mest so tako Španci v nedeljo množično proslavljali odpravo izrednih razmer, pri čemer pa niso nosili zaščitnih mask in ohranjali medsebojne razdalje. Zabave so se danes znašle na naslovnicah španskih medijev, vnela pa se je tudi razgreta razprava na spletu. Medtem ko se številni Španci veselijo odprave omejitev, nekateri politiki obtožujejo vlado premierja Pedra Sancheza, da si je oprala roke glede zdravstvene krize in breme preložila na regionalne oblasti. Izredne razmere so namreč regionalnim oblastem zagotavljale pravni okvir za sprejemanje ukrepov za zajezitev virusa, kot so policijska ura, prepoved potovanj med regijami in podobno, zdaj pa bodo zanje potrebovale odobritev sodišča. Oblasti zato pripravljajo pravila, da bi določeni ukrepi, na primer omejitev obratovalnega časa barov in restavracij, veljali še naprej.

"S Sanchezom smo šli iz izrednih razmer v kaos," je povedal vodja opozicijske Ljudske stranke Pablo Casado. WHO: Indijska različica novega koronavirusa skrb vzbujajoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da je različico novega koronavirusa, ki se je pojavila v Indiji in ki je bolj nalezljiva, označila za skrb vzbujajočo.

icon-expand Indijski sev novega koronavirusa velja za bolj nalezljiv. FOTO: Shutterstock

Poleg britanske, brazilske in južnoafriške WHO na seznam različic novega koronavirusa, ki jih je označila za skrb vzbujajoče, dodaja tudi indijsko, je sporočila tehnična vodja te organizacije glede pandemije covida-19 Maria Van Kerkhove.

Sklad ZN za otroke (Unicef) opozarja, da so razmere v Indiji, ki je v primežu drugega vala epidemije covida-19 – ki je skoraj štirikrat večji od prvega, virus pa se širi veliko hitreje – alarm tudi za ostali svet. Indija je namreč globalno središče proizvodnje cepiv proti covidu-19, večje potrebe doma pa puščajo vrzeli pri dobavi cepiv drugod.

"Razpoložljive informacije kažejo na večjo prenosljivost indijske različice z oznako B.1.617," je dejala. Za skrb vzbujajoče različice novega koronavirusa velja, da so bolj nevarne kot prvotna različica virusa Sars-CoV-2, saj so bolj prenosljive, smrtonosne ali sposobne premagati zaščito, ki jo nudijo cepiva. Predstavnica WHO je sicer poudarila, da za zdaj ni podatkov, ki bi nakazovali, da cepiva proti indijski različici ne delujejo. V Indiji se vsak dan z novim koronavirusom okuži več sto tisoč ljudi, samo danes so potrdili skoraj 370.000 novih okužb, umrlo je več kot 3700 covidnih bolnikov. Od začetka pandemije so potrdili več kot 22,6 milijona okužb. BioNTech: Naše cepivo zaradi novih različic ne potrebuje sprememb Nemško biotehnološko podjetje BioNTech pa je danes sporočilo, da cepivo proti covidu-19, ki so ga razvili skupaj z ameriškim farmacevtskim velikanom Pfizer, v tej fazi ne potrebuje sprememb za zaščito pred novimi različicami novega koronavirusa.

"Do zdaj nič ne kaže, da je potrebna prilagoditev cepiva BioNTecha proti glavnim ugotovljenim novim različicam koronavirusa," je sporočilo podjetje ob predstavitvi finančnih rezultatov. Razvili pa so celovito strategijo za soočenje s temi z različicami, če bi se za to pokazala potreba v prihodnosti, so dodali. V okviru priprav na morebitno potrebo po prilagoditvi cepiva je BioNTech v marcu začel testiranje "spremenjene različice cepiva, specifične za različice virusa". Namen študije je raziskati regulativno pot, po kateri bosta šla BioNTech in Pfizer, če bi se novi koronavirus spremenil do tolikšne mere, da bi bilo treba cepivo posodobiti.

Cepivo BioNTecha in Pfizerja uporabljajo v več kot 90 državah po svetu. Do konca leta naj bi proizvodnjo povečali na tri milijarde odmerkov, potem ko so sprva načrtovali proizvodnjo 2,5 milijarde odmerkov.

Prav tako poteka ocena vpliva morebitnega cepljenja s tretjim odmerkom cepiva na podaljšanje imunosti in zaščito pred različicami virusa, so dodali. Izvršni direktor BioNTecha Ugur Sahin je sicer aprila dejal, da je cepivo učinkovito tudi proti indijski različici virusa, ki se trenutno hitro širi po Indiji. BioNTech bo gradil proizvodni obrat v jugovzhodni Aziji Nemško podjetje BioNTech, ki izdeluje cepivo proti covidu-19, je danes sicer napovedalo tudi gradnjo v jugovzhodni Aziji. V Singapurju namerava zgraditi upravni in proizvodni objekt, kjer bodo v prihodnosti izdelali po več sto milijonov odmerkov cepiva letno.

icon-expand Cepivo BioNTech FOTO: Shutterstock

Gradnja se bo začela že letos, proizvodnja pa naj bi, če bo šlo vse po načrtih, stekla leta 2023. "S tem načrtovanim proizvodnim objektom mRNA bomo povečali kapaciteto svoje celotne mreže in razširili zmožnost proizvodnje in dobave naših cepiv mRNA ter zdravil ljudem po vsem svetu," je ob napovedi gradnje poudaril izvršni direktor Sahin. Cepivo proti covidu-19, ki ga skupaj proizvajata BioNTech in ameriški Pfizer, je konec lanskega leta kot prvo na Zahodu dobilo dovoljenje za uporabo. Zdaj ga dobavljajo že več kot 90 državam po vsem svetu. Do konca leta naj bi proizvodne zmogljivosti povečali na tri milijarde odmerkov, kar je za pol milijarde več od prvotnih napovedi, v prihodnjem letu pa naj bi jih še dodatno okrepili. Cepivo BioNTecha in Pfizerja, tako kot tudi cepivo ameriškega podjetja Moderna, temelji na novi genski tehnologiji mRNA. Namesto virusnih delcev vsebujejo zgolj virusni genski material z informacijami za sestavo virusnih delcev – natančneje, posebnega proteina, ki se nahaja na zunanjem delu virusa Sars-CoV-2 in ga virus uporablja za to, da lahko prodre v človeške celice. Na podlagi teh informacij človeške celice same proizvedejo omenjeni protein, kar v telesu spodbudi tvorbo protiteles.