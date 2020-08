Češki epidemiolog: Zabave v Zrćah izvor okužb na Češkem

Glavni češki epidemiolog ministrstva za zdravje Rastislav Madar je na Twitterju objavil, kako so izgledale njegove poletne počitnice na Hrvaškem, ob tem pa zapisal, da so zabave v Zrćah na Pagu delni izvor okužb s koronavirusom na Češkem, poroča Index.hr.

Da so Zrče znane kot kraj z zabavami, na katerih se "zbere velika množica ljudi iz različnih evropskih držav," je zapisal."Čehi smo bili tam julija in da, že smo prinesli okužbo v nekatere predele Češke. Zabave so očitno nujne tudi v času pandemije, ne glede na to, kaj pravi zdrava pamet."