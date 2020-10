Češki minister za zdravje brez maske zapustil restavracijo, ki bi morala biti zaprta

" Roman Prymula se s tem dejanjem dobesedno posmehuje vsem tistim, ki so disciplinirano sprejeli njegova pravila, " so zapisali pri časniku Blesk, ki je zdravstvenega ministra ujel med nespoštovanjem koronskih pravil.

Zaradi njegovega ravnanja se je nanj danes usul plaz kritik na družbenih omrežjih, iz vrst opozicije pa tudi iz vladne koalicije, ki jo poleg vladajoče stranke ANO sestavljajo še socialdemokrati (ČSSD). Za neopravičljiva je ministrova dejanja označil tudi premier Andrej Babiš.

"To, kar se je zgodilo, je popolna katastrofa in velik šok zame," je povedal Babiš. "Ne moremo pridigati o vodi in piti vina,"je ponazoril vedno pretresen. "Minister mora biti za zgled drugim. Iz tega razloga sem ga pozval k odstopu. Če ga ne bo ponudil sam, ga bom razrešil jaz," je še dejal po poročanjuGuardiana.

A Prymula je že sporočil, da ne misli odstopiti, saj ni storil nič narobe. Sestanek se je po njegovih besedah potekal v prostoru ob restavraciji, svojo masko pa je snel le za sekundo, "Ničesar nisem kršil in ne bom odstopil," je povedal novinarjem.

Premier Babiš bo odgovornost prav tako terjal od vodje poslanske skupine svoje stranke ANO, Jaroslava Faltyneka, s katerim se je v restavraciji srečal Prymula. Babiš ga je že pozval k odstopu s položaja podpredsednika stranke. Kot sicer pojasnjuje Faltynek, sta se s Prymulo "ob kavi pogovarjala o stvareh".