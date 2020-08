Četrtina Slovencev verjame, da je virus ušel iz laboratorija

Raziskava Valicona je pokazala, da več kot polovica vprašanih (52 odstotkov) meni, da je karantena prepozen ukrep, slaba četrtina (24 odstotkov), da je pretiran, petina (21 odstotkov) pa jih meni, da je to pravi ukrep.

S tezo, da so glavni vir za porast okužb na Hrvaškem in posledično v Sloveniji nočni klubi in neodgovorno ravnanje mladih, se povsem strinja polovica vprašanih, do neke mere še skoraj četrtina.

Vladi v zvezi z ukrepanjem za preprečevanje širjenja virusa ne zaupa skoraj 60 odstotkov vprašanih (33 odstotkov bolj ne zaupa, 26 odstotkov sploh ne zaupa), bolj (21 odstotkov) ali povsem (13 odstotkov) ji zaupa dobra tretjina vprašanih, dobrih sedem odstotkov je neopredeljenih.

Stopnja zaupanja tako znaša -27, kar pa je še vedno občutno boljši rezultat, kot ga je vlada dosegala aprila (-44).

Več kot dve tretjini (68 odstotkov) je prepričanih, da gredo stvari na slabše. Medtem ko zaskrbljenost ostaja na isti ravni kot pred dvema tednoma (62 odstotkov). 28 odstotkov vprašanih meni, da so ukrepi preveč strogi, pred dvema tednoma 21 odstotkov.