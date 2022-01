Čez tri dni nova akcija cepljenja: naročanje ni potrebno

Med četrtkom, 13. januarjem, in soboto, 15. januarjem, bodo potekali že drugi 'Dnevi cepljenja' pod geslom 'Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej'. Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril zdravstveni minister Janez Poklukar , vstopamo v 5. val s težkim korakom, prenizko precepljenostjo, preobremenjenimi bolnišnicami in izčrpanim kadrom.

Kot poudarja Poklukar, je najboljša zaščita pred težkim potekom omikrona in hospitalizacijo še vedno cepljenje. "Cepljenje še vedno ostaja ukrep številka ena. Cepljeni in preboleli imamo v svojem telesu zaščito, naš imunski sistem ima spomin, zato se bomo proti virusu uspešno borili in povečini potek bolezni ne bo zahteval hospitalizacije." Necepljeni pa imajo po drugi strani veliko večjo verjetnost za težak potek bolezni. Poleg tega so necepljeni veliko bolj izpostavljeni dolgotrajnim posledicam covida, tako imenovanemu 'dolgotrajnemu covidu', katerega težave so utrujenost, zasoplost, težave s pljuči, srčno-žilne težave, kognitivne in mentalne spremembe, okvare vonja, okusa in drugih organov in pogosto v veliki meri negativno vplivajo na kakovost življenja.

Poklukar je tudi povedal, da se trenutno v bolnišnicah zaradi covida-19 zdravi 572 bolnikov, od tega 157 na intenzivni negi. Kar 85 odstotkov bolnikov na intenzivni negi ni cepljenih, prav tako je na covidnih oddelkih 73 odstotkov takih, ki niso bili cepljeni.