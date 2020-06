Konec tedna unovčenih že skoraj 2000 turističnih bonov

Prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so prejeli turistične bone za protikoronsko pomoč tej industriji, so od petka do nedelje zvečer unovčili 1982 bonov, so povedali na Fursu, kjer skrbijo za informacijski sistem. Imeli so nekaj manjših tehničnih težav, ki pa so jih sproti odpravljali.

"Konec tedna so se v določenih trenutkih pojavljale manjše tehnične težave, kot so težave z iskalnikom, težave z unovčevanjem že rezerviranih bonov, ki pa so jih naši informatiki sproti odpravljali. Ves čas so bili uslužbenci Finančne uprave RS (Furs) tudi v stiku s ponudniki," so povedali na Fursu. Od petka, ko je bilo mogoče bone prvič koristiti, do nedelje do 23. ure je bilo ob unovčitvah po podatkih Fursa opravljenih še 1936 dodatnih rezervacij bonov. To pomeni, da je receptor ob prihodu gosta v nastanitev v receptorski portal za unovčevanje bonov vnesel podatke, kdo ga bo koristil in v kakšni višini, s čimer so se rezervirala sredstva. Tako ponudnik nastanitvenih zmogljivosti zagotovi, da ima njegov gost na bonu dovolj sredstev za plačilo v želeni višini, prepreči pa se tudi morebitne goljufije, ko bi denimo isti bon hkrati poskusil s potrdilom prvotnega upravičenca o prenosu unovčiti nekdo drug.

Furs je vzpostavil posebni klicni center za turistične bone, in sicer na telefonski številki 08 200 1005. Delovni čas klicnega centra je v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Turistični boni so sicer v veljavo stopili v petek, prva rezervacija z bonom pa je bila po podatkih Fursa opravljena ob sedmi uri zjutraj. Bon se sicer unovči, ko se gost odjavi iz nastanitve oz. ko mu ponudnik namestitve izstavi račun. Turistični boni, za katere bo država skupaj namenila 345 milijonov evrov, so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega protikoronskega paketa, ki ga je DZ sprejel konec maja. Prejeli so jih vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Bone, ki so deljivi in jih je mogoče unovčiti v večkratnem znesku, je mogoče za plačilo nočitve ali nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji koristiti do konca leta. Upravičenci bona niso prejeli v fizični obliki, pač pa je njegova vrednost evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS – eDavki.

icon-expand Bone je mogoče pri ponudnikih prenočitev, kot so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi in avtokampi, unovčiti za nočitev ali nočitev z zajtrkom. FOTO: Dreamstime