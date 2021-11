Cigler Kralj delodajalcem: izkoristite možnost odrejanja dela od doma

Delo na domu se je v času pandemije covida-19 vseskozi izkazal za učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in omejevanja širjenja koronavirusne bolezni v celotni družbi, so izpostavili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kot so pojasnili na ministrstvu, zakon o delovnih razmerjih opravljanje dela na domu omogoča na dveh podlagah, lahko gre za soglasje delodajalca in delavca, lahko pa delodajalec opravljanje dela na drugem kraju odredi enostransko v primerih, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. "Obveznost opravljanja dela na domu v tem primeru lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine in je sprememba kraja opravljanja dela nujna in potrebna," so ob tem izpostavili na ministrstvu.

Delodajalci morajo biti v primeru enostranske odreditve dela na domu zaradi izjemnih okoliščin po opozorilih ministrstva pozorni na opredelitev vsebine, ki je ključna za izvrševanje delovnopravnih pravic in obveznosti. O nameravanem organiziranju dela na domu pa so dolžni obvestiti Inšpektorat RS za delo.