Cigler Kralj: Plače v oskrbi starejših so prenizke, potrebne so dodatne stimulacije

Minister je na novinarsko vprašanje glede finančne pomoči domovom zaradi epidemije spomnil, da so na ministrstvu skoordinirali protokol odziva na pojav virusa v domovih. Ključno je, da se prvi okuženi umaknejo v bolnišnico za čas do sedem dni, da se domovi lahko pripravijo na vzpostavitev rdeče cone, je dejal. Po protikoronski zakonodaji pa je zagotovljenih 29 milijonov evrov za dodatne kadre v domovih v prihodnjih dveh letih. Domovi so že seznanjeni s kvoto sredstev, ki jim pripada, in bodo lahko začeli s postopki zaposlovanja kadrov, je povedal.

Dom, ki ima približno 200 stanovalcev in približno 100 zaposlenih, ima zdaj po njegovih besedah nekaj kadrovskih in prostorskih izzivov, sooča se z veliko obremenjenostjo, zaradi starostne strukture zaposlenih pa bodo morali v prihodnjih nekaj letih privabiti dovolj novega kakovostnega kadra, ki bo lahko poskrbel za oskrbovance, je povedal.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj , ki se je sestal z direktorico doma Majo Gradišek , domskim zdravnikom Igorjem Muževičem in nekaterim člani vodstva, se je seznanil z idejnim načrtom za širitev doma. V skladu z njim bodo vzpostavili kakovostno rdečo cono za primer vdora okužbe z novim koronavirusom ali kakšne druge epidemije v dom, je povedal v izjavi ob današnjem obisku.

Poleg tega se na ministrstvu po njegovih besedah zavedajo, da so potrebne tudi dodatne stimulacije, saj so plače v oskrbi starejših prenizke. Z dodatki lahko pomagajo domovom, da bi okrepili zlasti tiste ekipe, ki delajo v sivih in rdečih conah in so bolj izpostavljene. "Želim biti povezovalni člen, ki skuša vse deležnike povezovati v iskanju rešitev za čim boljšo zaščito starejših," je pojasnil.

Vsa vodstva domov je še pozval, da osveščajo o tem, da je zdaj tudi pravi čas za preventivno cepljenje proti gripi in pnevmokoknim okužbam. Tako bi preprečili druge možne zaplete, če bi starejši v tej zimi zboleli zaradi okužbe s koronavirusom.

Po besedah domskega zdravnika Muževiča je za dom najpomembnejše, da se bodo čim prej srečali s predstavniki ministrstva in dorekli način za uporabo evropskih sredstev za rdečo cono. "Kadrovsko pa se vsi domovi srečujejo s težavami in v primeru izbruha okužb z novim koronavirusom bomo potrebovali zunanjo skupino ljudi, ki bi prišla na pomoč," je dejal.

Kamniški županMatej Slapar, pri katerem se je Cigler Kralj oglasil še pred obiskom doma, je izrazil zadovoljstvo, da v domu do zdaj ni bilo okužbe s koronavirusom. Po njegovih besedah gre pohvala ekipi v domu. Hkrati je prosil za potrpežljivost svojcev, ker v tem času ne morejo tako pogosto obiskovati starejših kot prej.