Čilskemu predsedniku zaradi poziranja brez maske visoka denarna kazen

Primeri okužb z novim koronavirusom v Čilu naraščajo, država pa je po številu okužb in smrtnih primerov med najbolj prizadetimi v Latinski Ameriki. Sodeč po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so do zdaj zabeležili 581.135 okužb in potrdili 16.051 smrti. Zdravstveni sistemi držav v tej regiji so preobremenjeni, gospodarska rast pada, države pa se pogrezajo še globlje v revščino.

Ljudje so torej že tako obupani, strasti pa se še dodatno razplamtijo zaradi samega predsednika. To namreč ni prva sporna fotografija, s katero je očrnil svojo politično kariero in si prislužil kritike državljanov. Tako je na primer lani med ljudmi izzval bes, ko so ga na neki zabavi fotografirali s pico v roki ravno v noči, ko so v prestolnici Santiago divjali protesti zaradi neenakosti v državi. Nato je aprila letos predsednik znova vzbudil ogorčenje javnosti s poziranjem na trgu, ki je bil središče provladnih protestov, preden so uvedli omejitve zaradi širjenja okužb s koronavirusom.