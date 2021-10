Cizelj: Če bi pocepili nezaščitene, bi imeli namesto 600 le 60 mrtvih

IJS je v novi napovedi sporočil, da epidemija hitro narašča. Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi, so izpostavili. Poudarjajo, da bi lahko z doslednim izvajanjem pravila PCT in ostalih ukrepov prekuževanje in obolevanje potekala dovolj počasi, da bi lahko družbo ohranjali odprto.

Študentje so najverjetneje premešali mehurčke, poleg tega pa imamo veliko število dogodkov, na katerih so lahko superprenašalci, delo v notranjih prostorih in manj dosledno preverjanje pogoja PCT. To so možni razlogi za skokovito rast okužb. Če bi se nam v dnevu ali dveh uspelo poenotiti, da bi resno jemali PCT in se precepili, potem verjetno ne bi presegli 150 postelj na intenzivni terapiji in bi lahko zadeve še obvladali, predvideva Leon Cizelj z IJS.

Ker pa nam to verjetno ne bo uspelo, je tako, da se bodo zadeve, če so bili razlog za porast okužb študentje in superprenašalci, umirile, če sta krivca za hitro širjenje epidemije vreme in popuščanje naše pozornosti, pa lahko to naraščanje traja še mesec ali dva in v tem času lahko dosežemo tudi 200 ali več zasedenih intenzivnih postelj, opozarja.

Kot pojasnjuje, je prebolevnikov in cepljenih v Sloveniji skupaj približno tri četrtine, ostane še četrtina prebivalstva, kar je približno 500.000, kolektivno imunost pa bomo dosegli, ko bo približno polovica od teh covid prebolela ali bodo precepljeni. To se bo zgodilo v naslednjih nekaj mesecih, če bi se precepili, pa bi bili pritiski na zdravstveni sistem desetkrat manjši, so izračunali na IJS.

Če pa se to ne bo zgodilo, bodo ti bolezen preboleli: "In na žalost bo od pol milijona ljudi okoli 10.000 bolnikov pristalo v bolnišnicah, približno 1000 na intenzivnem oddelku, okoli 500, morda celo 600 jih bo tudi umrlo. Če bi tega pol milijona ljudi pocepili, bi to na drugi strani pomenilo pomemben prispevek – namesto 10.000 ljudi bi bilo v bolnišnici tisoč bolnikov, na intenzivnem oddelku ne tisoč, ampak sto, umrlo ne bi 600 ljudi, ampak verjetno okoli 60. "