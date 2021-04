Cizelj: Širjenje okužb uspeli upočasniti, razširjenost angleškega seva je okoli 90-odstotna

Zaenkrat kaže, da smo z 11-dnevnim zaprtjem države uspeli doseči spremembe v razvoju epidemije, pravi Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan (IJS). Reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži en okuženi, se je s približno 1,2 zmanjšalo na približno ena. Delež angleške različice virusa narašča zaradi večje kužnosti od običajne različice, toda to sta uspeli skompenzirati precepljenost in prekuženost. Cizelj opozarja, da epidemije covida-19 še ni konec, zato še vedno svetuje previdnost.

Kot je na današnji vladni novinarski konferenci glede covida-19 dejal Cizelj, se že nekaj dni številke ohranjajo na približno isti ravni."Če zdržimo v takšni situaciji, bosta precepljenost in prekuženost sama po sebi v relativno kratkem času, recimo nekje do poletja, uspeli epidemijo ustaviti," je dodal. Zmanjšanje reprodukcijskega števila pripisuje predvsem manj stikom oz. boljšemu samozaščitnemu obnašanju v obdobju, ko so veljali strožji ukrepi. Brez njih bi bila situacija v bolnišnicah v maju lahko podobna tisti v drugem valu epidemije, ko je bilo v bolnišnicah tudi več kot 1300 covidnih bolnikov. Z malo srečo in cepljenjem po planu ter previdnostjo pa bomo po Cizljevih besedah verjetno vztrajali pri okoli 650 do 700 bolnikih v bolnišnicah, proti poletju pa bi se te številke usmerile navzdol. A predvidevajo, da bo konec junija v bolnišnicah še vedno več kot sto bolnikov.

Leon Cizelj zmanjšanje reprodukcijskega števila pripisuje predvsem manj stikom oz. boljšemu samozaščitnemu obnašanju v obdobju, ko so veljali strožji ukrepi.

Dodal je še, da razširjenost angleškega seva, ki naj bi bila že okrog 90 odstotkov dokazuje,"da je ta sev precej bolj kužen, približno 10 odstotkov, a sta to uspela skompenzirati precepljenost in prekuženost". "Pomembnega povečevanja R na račun povečevanja deleža angleškega seva tako ne pričakujemo več," je še pojasnil.

Če zdržimo v takšni situaciji, bosta precepljenost in prekuženost sama po sebi v relativno kratkem času, recimo nekje do poletja, uspeli epidemijo ustaviti," je dodal Cizelj.

Cizelj je izpostavil tudi, da je v primerjavi z drugim valom med covidnimi bolniki na zdravljenju v bolnišnicah več takšnih, ki potrebujejo intenzivno terapijo. Učinki ukrepov pa se glede na potek bolezni poznajo z zamikom. A zaenkrat kaže, da so bili uspešni in da so uspeli preprečiti preobremenitev bolnišnic.

Kot pa je poudaril, epidemije žal še ni konec in je s PCR-testi še vedno potrjenih približno 1000 okužb z novim koronavirusom dnevno, torej še vedno vsako minuto in pol ena. Precej ljudi pa niti ne ve, da so okuženi. Po Cizljevih navedbah je tako okužb še vedno med 3000 in 4000 dnevno in verjetnost, da srečamo koga, ki je okužen, ostaja velika. Od približno 1000 potrjeno okuženih na dan pa jih bo okoli 60 z zamikom končalo v bolnišnici, približno 15 na intenzivnem oddelku, okoli deset pa jih bo žal umrlo.