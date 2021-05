Napoved IJS: v zeleni fazi morda še pred koncem maja

Redko smo v zadnjem letu in pol strokovnjake, ki so komentirali prej slabe kot dobre novice, videli tako nasmejane kot ta konec tedna. Trenutno epidemiološko stanje in napovedi so dobri, pravijo.

"K sreči se ustavljamo, ustavljamo se vse hitreje, kot kaže v zadnjih dveh tednih," meni vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan Leon Cizelj.

"Ta številka nam je začela malo padati in število okuženih je vse manjše," pravi tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek.

"Vsi smo srečni in veseli, da se številke znižujejo, ampak se ne smemo uspavati. Še vedno so, če se primerjamo s sosednjimi državami, recimo Avstrijo, Italijo, tudi Nemčijo, ki je blizu, številke pri naš vsaj še za skoraj dvakrat višje kot v teh državah. In v primerjavi z lanskim letom, so številke desetkrat večje," svari vodja strokovne skupine za covid-19 pri Ministrstvu RS za zdravje (MZ) Mateja Logar.

V zeleni fazi že konec maja?

A dobro je, da je do tega trenutka nekaj več kot pol milijona Slovencev cepljenih z vsaj enim odmerkom, 250.000 pa jih je covid-19 že prebolelo, kar pomeni da jih je približno 40 odstotkov vsaj za nekaj časa zaščitenih pred to boleznijo. "Pri takšni hitrosti ustavljanja epidemije bomo skoraj zagotovo v zeleni fazi še pred koncem maja. Zelena faza je recimo manj kot 300 potrjenih testov ali pa okužb vsak dan," pojasnjuje Cizelj. To pa je tudi mejnik, ko lahko začnejo epidemiologi spet učinkovito spremljati stike, kar je tudi eden izmed pogojev za prehod v zeleno fazo, izpostavlja Logarjeva. "Neuradno smo se pogovarjali z epidemiologi, ki se na to pripravljajo, tako da upam, da bo to, ko bomo v zeleni fazi, tudi ponovno zaživelo," dodaja.

Če dobimo karantensko odločbo, je tudi naša zavest drugačna, kot če gre zgolj za priporočilo, še opozarja vodjja strokovne skupine. Poleg tega pa smo z izdajo odločbe lahko predmet inšpekcijskega nadzora oziroma kazensko odgovorni. "Mi se trudimo in delamo v tej smeri, da bi bilo poletje čim bolj sproščeno. Ampak seveda ne gre brez tega, da bomo vsi upoštevali ta proporočila, da bomo lahko čim bolj normalno živeli. Veselim se, da bo poletje čim bolj normalno," je optimistična.

Še vedno pa bodo v notranjih prostorih potrebne maske oziroma sistem PCT, vendar bo tudi ob zadostni precepljenosti ukrepov vsak dan manj.