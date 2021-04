Članice EU dosegle dogovor o covidnem potrdilu, s katerim bo lažje potovati

Med ključnimi dopolnili članic k osnovnemu predlogu Evropske komisije je poudarek dejstva, da to potrdilo ni pogoj za prosto gibanje in da ni potovalni dokument, s čimer se želi poudariti načelo nediskriminacije, še zlasti v odnosu do necepljenih oseb, je sporočilo portugalsko predsedstvo.

Članice so tudi nadgradile mednarodno razsežnost potrdila s pojasnilom glede obravnave potrdil, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom ali državljanom tretjih držav, ki zakonito bivajo v Uniji, če so bili ti cepljeni v tretjih državah.

V portugalskem predsedstvu med dopolnitvami izpostavljajo še krepitev določil o varstvu podatkov in prehodno določilo, v skladu, s katerim bodo lahko članice šest tednov po uveljavitvi evropske zakonodaje še uporabljale obstoječe sisteme in dokler evropski okvir ni v celoti operativen na njihovem ozemlju.

Na slovenski strani so izpostavili, da potrdilo ne sme voditi v dodatne omejitve in da mora biti na voljo vsem prebivalcem. Poudarili so še, da je poleg ustreznih pogojev za izdajo potrdil treba poskrbeti tudi, da bodo imeli njihovi imetniki čim jasnejše informacije o pogojih, ki veljajo za prehod meja.

Razprava v minulih tednih je bila intenzivna, so pa članice okrepile nediskriminacijsko naravo potrdil in raven varovanja osebnih podatkov ter vzpostavile zavezo prilagajanja njegove uporabe najnovejšim znanstvenim dognanjem, so še sporočili iz stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju.

Slovenija je v današnji obravnavi opozorila na pomen učinkovitega obveščanja o uporabi potrdila, o katerem se morajo članice sedaj uskladiti z Evropskim parlamentom. Pripraviti pa je treba tudi še tehnične rešitve za izdajanje in preverjanje potrdil.