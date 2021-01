Članice EU podprle priporočila o strožjih omejitvah potovanj zaradi covida-19

Nezavezujoča priporočila temeljijo na predlogu Evropske komisije in določajo splošni pristop unije do potovanj znotraj povezave.

Epidemiološki zemljevid unije trenutno vključuje zeleno, oranžno, rdečo in sivo barvo. Evropska komisija pa je v ponedeljek priporočila uvedbo temno rdečih območij, kjer v 14-dnevnem obdobju zabeležijo več kot 500 novih potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev.

Za potovanja iz in na ta epidemiolško najbolj tvegana območja naj bi priporočili dodatne omejitve, predvidene pa so nekatere izjeme za prebivalce obmejnih območij in prevoznike. V nekaterih okoliščinah naj bi v skladu z novimi priporočili veljale izjeme za potovanja za delavce v nujnih dejavnostih s teh območij in državljane, ki se vračajo v državo prebivališča.

Po veljavnih epidemioloških merilih je zdaj skoraj celotna EU rdeče območje, so pa med državami precejšnje razlike. Rdeča območja so tista, kjer je novih potrjenih primerov v 14 dneh 50 ali več na 100.000 prebivalcev, stopnja pozitivnih testov pa štiriodstotna ali višja ali če je novih potrjenih primerov več kot 150 na 100.000 prebivalcev.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je objavil zemljevid s temno rdečimi območji. Na tem zemljevidu so temno rdeče Portugalska, Irska, Slovenija, Latvija in Estonija ter večji del Španije, del Švedske ter nekateri deli vzhodno- oziroma srednjeevropskih držav.