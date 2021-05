Države članice EU dosegle dogovor o covid-19 potrdilu, ki bo olajšal potovanja

Dogovor bo vsem, ki živijo v 27 državah članicah EU, omogočil digitalno covid-19 potrdilo. V njem bo navedeno, katero izjemo uveljavlja posameznik - prikazan bo status cepljenja, rezultat negativnega testa na novi koronavirus ali dokazilo o prebolevnosti, poročajo tuji mediji.

Nizozemska evroposlanka Sophie in 't Veldje pozdravila dogovor in zapisala, da bo Evropska komisija za financiranje testov na novi koronavirus namenila 100 milijonov evrov. Več podrobnosti še ni znanih. Ravno cene PCR-testov po Evropi so bile glavna ovira pri pogajanjih o covid-19 potrdilu. Številni so namreč opozarjali, da bi se lahko necepljeni in tisti, ki bolezni niso preboleli, hitro znašli v neenakovrednem položaju, saj so cene testov zelo visoke. V Sloveniji se sicer cena PCR-testa giba med 60 in 120 evrov.

Več sledi.