CNN odpustil tri zaposlene, ki so prišli na delo necepljeni

"Naj bom jasen. Glede tega imamo politiko ničelne tolerance," je zapisal Zucker. "Če želite priti v pisarno, morate biti cepljeni. Prav tako je cepljenje obvezno za delo na terenu z drugimi zaposlenimi, ne glede na to, ali vstopite v pisarno ali ne."

Po besedah Zuckerja so zaposleni kršili pravila podjetja. Vsi, ki prihajajo na delo v pisarno, morajo biti v skladu s pravilnikom cepljeni. Do zdaj zaposlenim niso preverjali covidnih potrdil, a se bo to, kot je napovedal Zucker, v prihodnje spremenilo.

Predsednik ameriške televizije CNN Jeff Zucker je v četrtek zaposlenim prek elektronske pošte poslal sporočilo, v katerem je pojasnil, da so odpustili tri zaposlene, ki se niso cepili proti covidu-19. Interno sporočilo je kmalu postalo javno, potem ko je njegovo vsebino prvi tvitnil novinar CNN Oliver Darcy , kasneje pa so ga pridobile tudi nekatere tiskovne agencije, poroča Guardian .

V času pandemije je večina zaposlenih pri CNN delala od doma, zaposleni pa lahko pisarne obiskujejo prostovoljno. Vsi zaposleni bi se morali na svoje delovno mesto vrniti do 7. septembra, a bo vrnitev ob hitrem širjenju delta različice v ZDA odložena do sredine oktobra. Tudi nekatere druge medijske hiše odlašajo z vrnitvijo v pisarne, med drugim AP. Njihovi zaposleni bodo do nadaljnjega še naprej delali od doma.

Zucker je ob tem napovedal, da bo nošenje mask odslej obvezno v CNN prostorih v Atlanti, Washingtonu in Los Angelesu. Drugod se lahko zaposleni odločijo po lastni presoji.

Več ameriških podjetij se je odločilo, da od zaposlenih za prihod v službene prostore zahtevajo potrdilo o cepljenju, med drugim tudi Facebook, Google in Uber. Zvezni državi New York in Kalifornija pa od javnih uslužbencev zahtevata, da se cepijo ali pa redno testirajo.