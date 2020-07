Covid-19 je v ZDA vzel že skoraj 150.000 življenj

Samo v zadnjih 24 urah je za boleznijo covid-19 v ZDA umrlo 1.592 ljudi. Našteli so tudi več kot 60.000 novih primerov okužb. Ameriški epidemiologi medtem opozarjajo na zamude pri analiziranju in objavi rezultatov testov na novi koronavirus. Dlje ko mora oseba čakati na rezultat, težje je izslediti njegove stike, ki so lahko tudi okuženi. Na dan sicer v ZDA opravijo več kot 800.000 testov.

V ZDA je v torek bolezni covid-19 podleglo še 1592 ljudi, kar je največ po dveh mesecih in pol, je razvidno iz podatkov univerze Johnsa Hopkinsa, ki so jih objavili v sredo. V državi so potrdili še več kot 60.000 novih primerov novega koronavirusa. Skupno so v najbolj prizadeti državi v pandemiji covida-19 doslej potrdili 4,35 milijona okužb in 149.256 smrti. Opozarjajo pa strokovnjaki v ZDA na zamude pri analiziranju in objavi rezultatov testov na novi koronavirus. Zaradi dolgih čakalnih dob v nekaterih delih ZDA lahko dobijo potencialni okuženi rezultat tudi šele po enem tednu. Dlje ko mora oseba čakati na rezultat, težje je izslediti njegove stike, ki so lahko tudi okuženi. Iz podjetja Quest Diagnostic, ki se ukvarja s testi, so sporočili, da je razlog za zamude vztrajno visoko povpraševanje po testih. Svojih kapacitet pa ne morejo razširiti, saj imajo težave s pomanjkljivo oskrbo z nekaterimi nujnimi kemikalijami. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA sicer stalno večali število opravljenih testov dnevno. Trenutno naj bi jih opravili več kot 800.000 na dan.