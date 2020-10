Covid-19: Kakšno tveganje predstavlja za zdravje Donalda Trumpa?

Sodeč po njegovem zadnjem zdravniškem poročilu (iz letošnjega leta) so namreč dejavniki tveganja (vključno s starostjo in težo), ki povečujejo možnosti za hudo okužbo, pri njem precej večji.

Prve analize več kot 100 študij, ki so zajele podatke po vsem svetu, so po njegovih besedah pokazale, da je tveganje pri otrocih in mladostnikih majhno. Vendar pa se hkrati ocenjuje, da umre vsaka peta od 25 oseb, starih okoli 75 let, ki se okužijo z novim koronavirusom. Možnost za smrtni izid se nato povečuje s starostjo: umre vsak sedmi okuženi, starejši od 85 let, ter vsak četrti, starejši od 90 let.

"Gospod Trump ima v tem trenutku blažje simptome in ga zdravijo z zdravili, ki pomagajo blažiti oziroma upočasnjevati napad virusa na telo. Toda njegova starost je znana in jasno je, da imajo leta močno povezavo z možnostjo razvoja hude okužbe, ki vodi do bolnišničnega zdravljenja, v nekaterih primerih pa celo v smrt. Toda večina ljudi, pri katerih se razvije okužba, se prav tako pozdravi," je za BBC dejal Bharat Pankhania , zdravnik z Medicinske fakultete Univerze v Exeterju.

Podoben vzrorec so zaznali tudi v ameriškem centru za nadzor bolezni (CDC), kjer ocenjujejo, da je bilo v primeru smrtnih žrtev zaradi covida-19 osem od desetih umrlih bolnikov v ZDA starejših od 65 let. In bolniki iz starostne skupine, v katero spada tudi Trump, imajo petkrat večjo verjetnost, da bodo potrebovali hospitalizacijo, verjetnost, da bo koronavirusna bolezen zanje usodna, pa je kar 90-krat večja, kot pri okuženi osebi, stari okrog 20 let.

Ni še sicer znano, ali razlog za to tiči v letih - imunski sistem denimo sčasoma postaja manj učinkovit in se težje bori z virusi, bakterijami in drugimi obolenji, ali pa je spremenljivka starost v tem primeru preprosto sama po sebi 'kriva' za splošno slabše zdravstveno stanje človeka in posledično hudo obliko bolezni, ki vodi v smrt.

"Starost je povezana tudi s srčno-žilnimi boleznimi, boleznimi pljuč, sladkorno boleznijo tipa 2, zato je težko razbrati, ali gre v teh primerih za povezavo s starostjo, ali za sočasne bolezni oziroma pridružene druge zdravstvene težave," je izpostavil Ravindra Gupta, profesor z univerze v Cambridgeu.

S hujšo obliko bolezni pa stroka povezuje tudi debelost. Pregled podatkov angleškega inštituta za javno zdravje je pokazal, da prekomerna teža poveča možnosti za zdravljenje na intenzivni negi, pa tudi za smrt. Maščoba v telesu lahko namreč vpliva na bele krvne celice, ki povečajo stopnjo vnetja v telesu. In prav zaradi prekomernega vnetja lahko okužba postane smrtonosna, poroča BBC. In hkrati: debelost je povezana s številnimi osnovnimi zdravstvenimi težavamim vključno z diabetesom tipa 2 in srčno-žilnimi boleznimi.

Na potek okužbe pa vpliva tudi spol. V prvem valu pandemije je bolnišnično zdravljenje potrebovalo več moških, kot žensk. Podatki prav tako kažejo, da je v Združenem kraljestvu med smrtnimi primeri zaradi covida-19 60 odstotkov moških. "Imunski sistem pri moških se razlikuje od tistega pri ženskah," pojasnjuje Gupta. Po njegovem bi to lahko pojasnilo ta odstopanja oziroma razliko. A spet: moški so - tako profesor - že v osnovi nagnjeni k slabšemu zdravju. "Vemo, da so starejši moški nagnjeni k težjemu poteku bolezni, a to se ne izkaže kot splošno pravilo za vse - ne pomeni torej, da bo vsak starejši moški, ki se okuži z novim koronavirusom, zbolel za težko obliko bolezni," dodaja.

Kaj to torej pomeni za Trumpa? Špekulacije, kako bo virus 'prizadel' posamezno osebo, težke

Težava je v tem, da je zelo težko ugibati oziroma predpostavljati, kako bo virus vplival na posameznika. Vse zgoraj navedeno je namreč le del večje slike - vzorec, ki ga je videti na celotni populaciji; zato ni mogoče reči, da se bo točno to zgodilo tudi z ameriškim predsednikom. Zdravstveno stanje katerihkoli dveh 74-letnikov na svetu namreč ni enako eno drugemu in v ozadju tega, kakšen vpliv bo virus imel na človeka, je še cela kupica drugih, z osnovnim zdravstvenim stanjem okuženega nepovezanih dejavnikov. Poleg tega se te stvari lahko spreminjajo malodane iz minute v minuto.

Donald Trump je po navedbah Bele zaenkrat razvil le blažje simpotme. "Samo zato, ker so pri njem dejsvniki tveganja večji, še ne pomeni, da se bo razvila hujša oblika bolezni ali da ji bo celo podlegel," poudarja zdravnicaNathalie McDermott iz londonskega Kings Collega. "Prav tako je to predsednik ZDA, kar pomeni, da ima zagotovljeno najboljšo zdravstveno oskrbo na svetu, če bi se njegovo stanje poslabšalo," je še dodala.