Covid-19 po svetu zahteval več kot tri milijone življenj

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Janezek je sosedu razbil šipo, zato ga je možakar prijel za ušesa in vprašal: ''Kdo je tvoj oče?''

''Ne vem.'' ''Kako ne veš?'' ''Res ne vem.'' ''Kako ne veš, saj si že sedem let star?'' ''Moja mamica je stara trideset let, pa tudi ne ve, kdo je moj oče!''