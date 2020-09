184 novih okužb, v jeseniški bolnišnici zaprli dva oddelka

Od petih pozitivnih bolnikov sta bila dva premeščena v covid bolnišnico, dva ostajata na zdravljenju v jeseniški bolnišnici, en bolnik pa je bil odpuščen v domačo oskrbo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pet zaposlenih, ki so bili v stiku z omenjenimi bolniki in so tudi sami pozitivni na covid-19, je v karanteni. Epidemiološka služba pa še ni odločila, kaj bo z ostalimi kontakti.

"Pričakujemo, da se bomo s podobnimi vnosi virusa v bolnišnico v jesenskem in zimskem času še srečali. Zadeve se lahko spreminjajo dnevno. Trudimo se in se bomo tudi naprej, da zagotovimo čim boljše pogoje za zdravje naših zaposlenih in oskrbo bolnikov, ter da bi delo v bolnišnici potekalo kar se da nemoteno,"so sporočili iz bolnišnice. O spremembah pri hospitalizacijah ali na področju ambulantnih storitev bodo javnost sproti obveščali.