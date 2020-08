24-letnik po covidu-19 ne upa v zaprte prostore: Strah me je nove okužbe

Bolezen ga je zaznamovala, priznava. V zaprte javne prostore na primer ne upa: "Strah me je, da se bom znova okužil."

Bil je med tistimi, ki so se okužili precej na začetku pandemije, ko je bilo o bolezni relativno malo znanega."Marca sem imel angino, zdravnik mi je predpisal antibiotik." Pričakoval je, da bo kmalu zdrav. Namesto tega so težave z grlom hitro minile, potem pa ga je kar naenkrat začela tresti mrzlica, hlastal je za zrakom.

Za vsak slučaj je poklical "koronatelefon" in kmalu sta se pojavila sodelavca Rdečega križa in vzela bris. Štiri dni kasneje je zazvonil telefon. Test je bil pozitiven. Zanj so odredili karanteno. Ker živi z mamo, je upal, da jo bodo prav tako testirali, a so pobudo zavrnili. Naročili so jima samo, naj se držita vsak zase.

Navodil pristojnih sta se dosledno držala. Medtem ko je mama delala od doma iz pisarne v dnevni sobi, je on večino časa preživel v svoji sobi. Ko se je odpravil do kopalnice, sta poskrbela, da se nista srečala. Obdobje bolezni je bilo nadvse mučno, je razložil: "Vseskozi sem imel občutel, da ne morem zajeti zraka. Bil sem utrujen, zehal sem. Najhuje pa je bilo ponoči, ko sem imel občutek, da nekdo sedi na mojem prsnem košu in me skuša zadušiti."

Ker se stanje po dveh tednih ni bistveno izboljšalo, je spet poklical "koronatelefon". Karanteno so zanj in njegovo mamo podaljšali še za dva tedna. Znanci so mu svetovali, naj jemlje vitamine in pije veliko vode. Trde hrane namreč skoraj ni užival. Bil je v tako slabem stanju, da ga je utrujalo žvečenje hrane in po nekaj grižljajih je spet hlastal za zrakom.

Potem pa se je stanje počasi izboljšalo. Pet tednov potem, ko je zbolel, je opravil še en test, ta je bil zdaj negativen. A to ni pomenilo konca težav. Težave z dihanjem so se vlekle. Na koncu se je odpravil k pulmologu, ki mu je dejal, da zaenkrat vse kaže, da trajnih posledic na pljučih ni.

Kje se je okužil, ne ve, sumi pa, da pri zdravniku, ko je šel na pregled zaradi angine. Namreč, nihče od ljudi, s katerimi je bil v kritičnem obdobju v stiku, na testiranju ni bil pozitiven.

Bolezen je bila lekcija, priznava. "Sem ekstremno previden, masko nosim tudi tam, kjer ni nujno potrebno, z ljudmi se dobivam izključno na prostem, na terasah lokalov. Izogibam se množicam in se jezim nad ljudmi, ki se ne držijo ukrepov. S tem namreč zelo ogrožajo druge."

Tudi svojo zgodbo je delil zato, da bi opozoril druge: "Korono jemljite resno, da ne bo prepozno. Jaz sem namreč na lastni koži izkusil, kako neprijetna je okužba."