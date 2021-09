Okornov dokumentarni film: 'Covid mi je vzel šest mesecev življenja'

To so le delčki pripovedi oseb, ki so prebolele covid. Njihovim zgodbam boste lahko prisluhnili v filmu Covid-19, ki bo na POP TV na sporedu v nedeljo ob 18.30.

Klavdija : "Nimam izbire in možnosti premišljevati o zarotah. Jaz se pač moram cepiti. Jaz še enkrat čez to ne grem."

Večina ljudi, ki zbolijo za covidom-19, okreva v nekaj tednih. Toda nekateri zbolijo za hujšo obliko bolezni in ti potrebujejo zdravniško pomoč. Številni med njimi pa so bitko z boleznijo tudi izgubili. "Poleg tega lahko nekateri simptomi vztrajajo več mesecev ali se pojavijo po okrevanju. Te težave imenujejo dolgotrajni covid. Prizadene lahko vsakogar, tudi tiste, ki so bolezen preboleli doma in v lažji obliki," so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Film je nastal v okviru kampanje s sloganom "Nalezimo se dobrih navad – cepimo se". Okorn odstira osebne zgodbe posameznikov, ki so preboleli covid-19 in še vedno čutijo posledice dolgotrajne bolezni.

"Morda bi bila lahko katera izmed teh zgodb tudi vaša ali pa zgodba vaših staršev, sorodnikov, znancev, prodajalca sadja v soseski ali mimoidočega na cesti. Čeprav številke zelo zgovorno kažejo, da gorijo vsi rdeči alarmi, pa se posameznika velikokrat ne dotaknejo, dokler ni sam soočen z boleznijo, morda celo s hudim potekom in dolgim zdravljenjem," so zapisali pri vladi. Zato želijo, da bi se gledalci skozi resnične zgodbe posameznikov seznanili s posledicami prebolevanja covida in da bi jih na ta način spodbudili k razmisleku o lastnem vedenju in ravnanju.

Okorna so k dokumentarcu povabili predvsem zaradi njegovih izkušenj in filma Leto življenja, v katerem je zajeto soočenje z boleznijo raka na izjemno emocionalen način. Da je lahko povedal njihove zgodbe, pa je moral Okorn najprej prepričati sebe. "Preden sem se odločil za sodelovanje, sem se moral o bolezni in njenih posledicah prepričati sam in ugotoviti, ali je cepljenje sploh dobra ideja, pametna izbira. Zato sem želel dobiti informacije iz prve roke, se pogovoriti s prebolevniki, njihovimi najbližjimi in zdravstvenim osebjem, ki je za njih skrbelo. To so njihove zgodbe," je povedal režiser.