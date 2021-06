Letos dodatno zavarovanje na dopustu še toliko bolj pomembno

In tu mislimo predvsem na vprašanja glede covida. Seveda se bo vsak, ki se odpravlja v drugo državo na dopust, pred odhodom pozanimal, kaj vse potrebuje, da bo lahko sploh prečkal mejo in prispel na želeno destinacijo, a tu je še nekaj pomembnih vprašanj, na katera je dobro, če poznamo odgovor. Kaj pa, če na dopustu zbolim za covidom? Bom moral v karanteno? Kdo bo to plačal? Kaj pa, če bom potreboval bolnišnično zdravljenje?

Dopusti in počitnice so pred vrati. Številni že razmišljajo, kje se bodo letos sproščali, nekateri pa so svoj dopust tudi že rezervirali. Slovenci se sicer poleti najraje odpravimo na morje na Hrvaško, številni pa se odločijo tudi za dopust v okviru turističnih agencij. In čeprav že vsi nestrpno pričakujemo tisti datum na koledarju, ki smo ga obkrožili, in ki naznanja začetek naše poletne pustolovščine, pa se bo letos pričakovanju pridružilo tudi kup vprašanj, kaj pa če ...?

Vsekakor je dobro, da pred dopustom pridobimo evropsko zdravstveno izkaznico, ki jo lahko naročimo na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ob tem na ZZZS pojasnjujejo, da se predpisi EU glede pravic do zdravljenja med bivanjem v drugi državi članici EU, EGP in Švici, zaradi epidemije covida-19 niso spremenili, kar pomeni, da imajo zavarovane osebe enake pravice do zdravstvenih storitev, kot so jih imele pred epidemijo. "Skladno z evropskim pravnim redom imajo zavarovane osebe v navedenih državah pravico do "nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev", in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. /.../. To pomeni, da zavarovani osebi zdravnik na podlagi evropske kartice nudi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se ji zgolj zaradi zdravljenja ni potrebno vrniti domov pred potekom nameravanega bivanja v drugi državi članici EU, EGP in Švici. To pomeni, da je tudi nujno in potrebno zdravljenje covida-19 krito ob predložitvi evropske kartice," so pojasnili.

Vsem zavarovanim osebam, ki se odpravljajo v tujino svetujemo tudi sklenitev komercialnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini, saj evropska kartica ni nadomestek za to zavarovanje in ta zavarovanja praviloma nudijo tudi nekatere dodatne storitve, ki jih evropska kartica ne, npr. prevoz v domovino, pravno pomoč, prevajanje, zdravstvene storitve v zasebnih ambulantah ... To zavarovanje še posebej priporočamo osebam, ki se bodo v tujini ukvarjale z dejavnostmi pri katerih so poškodbe pogoste, npr. kolesarjenje, smučanje, potapljanje, pohodništvo ...

Poleg evropske zdravstvene kartice je pred odhodom v tujino dobro skleniti še kakšno dodatno zavarovanje, sploh v teh koronskih časih. Takšna zavarovanje za potovanje v tujino lahko sklenete pri različnih zavarovalnicah. V Zavarovalnici Triglav v ta namen ponujajo tri pakete, trajanje zavarovanja pa lahko traja od dva dni do enega leta, prav tako pa lahko paket izberete glede na to, ali potujete sami, kot družina ali gre za skupinsko potovanje. "Vsi paketi vključujejo kritje zaradi epidemije in pandemije. Če zavarovanec v tujini zboli zaradi koronavirusne bolezni, so kriti stroški nujno potrebne zdravniške oskrbe in stroški prevoza zavarovanca v domovino. Vsi trije vključujejo tudi kritje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini," pojasnjujejo in dodajajo, da zavarovanje za potovanje v tujino velja povsod po svetu, razen v Sloveniji.

Na ZZZS hkrati opozarjajo, da je v večini držav članic EU zakonsko uveljavljena dolžnost pacientov k participaciji k ceni zdravstvenih storitev. To pa pomeni, da morajo tudi Slovenci plačati participacijo, ki ni predmet povračila. "Participacijo je praviloma potrebno plačati za vsak pregled, izdano zdravilo, dan ležanja v bolnišnici," so pojasnili. Kot še dodajajo, evropska kartica ne krije stroškov zdravstvenih storitev v turističnih ambulantah, zato mora zavarovanec, kljub predložitvi evropske kartice, stroške opravljenih zdravstvenih storitev plačati sam. ZZZS skladno z zakonodajo povrne stroške plačanega računa v turistični ambulanti le v višini pogodbene cene, ki jo prizna zavarovalnica v državi, v kateri je bila opravljena zdravstvene storitev. "Opozarjamo, da je v večini primerov dejansko plačani stroški precej višji od povračila. Turistične ambulante namreč delujejo samo v turističnih mesecih in imajo praviloma precej višje cene storitev, kot so uveljavljene v javni/državni zdravstveni mreži."

Tudi pri potovanju s turistično agencijo je dobro skleniti paket, ki vključuje tudi riziko za okužbo s koronavirusom. Kot pravijo na turistični agenciji Palma, je kar precej ponudnikov, ki vključujejo zavarovanja v primeru obolelosti pred odhodom ali med samim potovanjem, z vsemi kritji, tudi drugačnimi vrnitvami. Višina takšnega paketa je odvisna od števila zavarovancev, višine zneska potovanja in vsebine kritja. "Govorimo o zneskih od 20 pa do 200 evrov za celotno družino," so pojasnili. Kot dodajajo, so pomislili tudi na vse morebitne zaplete pred ali med potjo. "Tako nudimo posebna zavarovanja, ki omogočajo potnikom odpoved pred odhodom in pokrivajo tudi stroške morebitne obolelosti za covidom-19. Enako tudi zavarovanja v primeru, da potnik zboli na poti ali je zaradi okužbe s koronavirusom v karanteni." Sicer pa gredo dopustniki na pot po principu PCT, torej obstaja minimalna možnost, da nekdo zboli na destinaciji. "Če pa bi se to slučajno zgodilo so povsod karantenski hoteli, gost dobi vso potrebno oskrbo, uredimo tudi vse potrebno za drugačno vrnitev," še dodajajo.

V turistični agenciji Kompas pa vsakemu potniku, ki potuje z njimi, predlagajo oziroma svetujejo sklenitev zavarovanja riziko odpovedi, ki krije tudi covid-19 ali zavarovanje z asistenco, saj v ceni potovanja zavarovanje za primer odpovedi zaradi covida (pred odhodom in/ali na destinaciji) ni vključeno. Poudarjajo tudi, da vse stroške testiranja krijejo stranke same, če pa je potnik pred odhodom pozitiven in ni sklenil zavarovanja, pa v Kompasu z dobavitelji preverijo, če je možno brez stroškov spremeniti datum odhoda. Če to ni možno, mora stranka plačati dejanske stroške odpovedi, so še pojasnili.

Da so se zavarovalnice v zadnjem letu zelo prilagodile s svojimi produkti, pa poudarjajo v turistični agenciji Sonček. Njihova zavarovalnica Evropsko zavarovanje (Europäishereiseversicherung) krije tudi dogodke povezane s covidom, cena pa niha glede na višino aranžmaja in število oseb, tako npr. posameznik pri aranžmaju za 1000 evrov plača 54 evrov, družina pa 70 evrov.