Na Infekcijski kliniki v zadnjem tednu sprejeli 6 otrok z večorganskim vnetnim sindromom

Ostali otroci pa so bili hospitalizirani na Infekcijski kliniki. Le 13 izmed njih je bilo hospitaliziranih zaradi drugih bolezni in so obenem imeli še covid-19. Ostali otroci pa so bili v bolnišnici zaradi okužbe s koronavirusom, dodaja pediatrinja.

Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani so imeli v prvem valu skupno hospitalizirane štiri otroke s covidom-19, pri tem sta bila dva hospitalizirana zaradi drugih bolezni in sta imela ob tem še okužbo s SARS-CoV-2, dva sta bila zdravljena zaradi težav ob prebolevanju covida-19. Potrebovala sta kratkotrajno zdravljenje zaradi težav z dihanjem, pojasnjuje dr. Tina Plankar Srovin , dr. med. z Infekcijske klinike.

Da se vse otroke, diagnosticirane s covidom-19, ki bi potrebovali hospitalizacijo, usmeri in zdravi na Infekcijski kliniki v Ljubljani, je bil namreč prvotni dogovor. Ko je število hospitaliziranih odraslih v drugem valu začelo močno naraščati, pa so otroke, ki sicer niso respiratorno ogroženi, začeli zdraviti tudi v lokalnih bolnišnicah, pove predstojnik Klinike za pediatrijo UKC Maribor, doc. dr. Jernej Dolinšek . "Vse bolnišnice na nivoju Slovenije so vzpostavile t. i. sivo in rdečo cono za otroke, zdaj se hospitalizirajo povsod."

Bolnišnično zdravljenje so največkrat potrebovali dojenčki, stari manj kot šest mesecev, in sicer zaradi dehidracije ob odklanjanju hranjenja in visoki vročini. "Pri starejših dojenčkih in mlajših otrocih smo ugotavljali okužbe spodnjih dihal in težko dihanje, ob tem so imeli nekateri dokazane tudi druge viruse. Za hudo obliko bolezni sta zbolela dva otroka, oba sta imela osnovno bolezen," pove Plankar Srovinova. Nihče izmed hospitaliziranih otrok ni potreboval pomoči respiratorja.

Hospitalizirali 9 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, kar 6 v zadnjem tednu

Na Infekcijski kliniki v Ljubljani so septembra hospitalizirali prvega otroka s t. i. večorganskim vnetnim sindromom (PIMS/MIS-C), ki se pojavi po okužbi s SARS-CoV-2, pravi Plankar Srovinova. Sindrom se kaže z visoko vročino in prizadetostjo več organov, med drugim tudi vnetjem srčne mišice. Skupno so imeli hospitaliziranih 9 otrok s tem sindromom, samo v zadnjem tednu so jih sprejeli šest, še pojasnjuje. "Vsi so imeli prizadeto srčno mišico in so prejeli zdravljenje z imunoglobulini in steroidi, eden je prehodno potreboval zdravljenje v enoti intenzivne terapije."

V prvem spomladanskem valu so zdravniki v tujini (predvsem v državah, v katerih so imeli večje izbruhe bolezni, kot so Italija, ZDA, Francija) poročali o povečanju števila otrok z vnetnim sindromom, podobnim sicer redki otroški Kawasakijevi bolezni. A vse bolj kaže na to, da gre za ločen sindrom, ki prizadene starejše otroke, kot je to značilno za Kawasakijev sindrom. Povezave med koronavirusno boleznijo in vnetnim sindromom raziskuje tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki je obolenje opredelila kot pediatrični večorganski vnetni odgovor oziroma večorganski vnetni sindrom pri otrocih (multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C), paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS / PIMS-TS), pojavilo se je tudi poimenovanje Kawa-COVID-19).

Sindrom se pri otrocih običajno pojavi več tednov po okužbi s covidom-19, strokovnjaki domnevajo, da gre za prekomeren odziv imunskega sistema. Protiteles sicer niso potrdili pri vseh otrocih. Iz italijanskega Bergama, enega najbolj prizadetih območij v prvem valu, so spomladi poročali o kar 30-kratnem povečanju števila otrok, ki so kazali simptome, podobne Kawasakijevi bolezni. Septembra so bili v znanstveni reviji The Lancet objavljeni izsledki britanske raziskave te nove otroške bolezni, v katero je bilo vključenih 662 otrok, 71 odstotkov teh otrok je potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi, 11 otrok je umrlo. Najpogostejši simptomi so bili visoka vročina, bolečina v trebuhu, bruhanje, driska.