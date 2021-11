Novi koronavirus ne prizanaša niti nosečnicam. Necepljene imajo vsaj štiri- do petkrat večjo možnost, da bodo imele težji potek bolezni in da bodo zaradi tega potrebovale podporo respiratorja. V letu in pol so v ljubljanski porodnišnici sprejeli že okoli 20 hudo bolnih nosečnic, ki jim je pri dihanju pomagal respirator. Prav pri vseh pa so morali otroka na svet spraviti pred rokom, nekateri otroci so bili tudi nedonošeni. Kako nevarne so respiratorne bolezni v času nosečnosti, se s cepljenjem bodoče mamice lahko zaščitijo in kakšen vpliv pravzaprav ima to na otroka?

Cepljenje proti covidu-19 je tema, ki razdvaja tudi nosečnice, a strokovnjaki so si, vsaj kar se tiče ginekološko-porodniške stroke, enotni. "Svetujemo, da se ženske cepijo, čeprav morda nosečnost načrtujejo," pravi vodja enote za intenzivno perinatalno medicino Miha Lučovnik. "Vemo namreč, da ta cepiva ne povzročajo neplodnosti," še izpostavlja in ob tem dodaja, da se lahko cepijo kadar koli v nosečnosti ter na ta način zaščitijo sebe in svojega otroka. Protitelesa namreč z mame preidejo tudi na otroka: "Ta protitelesa gredo čez posteljico, po porodu pa gredo ta protitelesa tudi v mleko. To pomeni, da protitelesa ter zaščito na ta način dobi tudi otrok." icon-expand V letu in pol so v ljubljanski porodnišnici sprejeli že okoli 20 hudo bolnih nosečnic. FOTO: Shutterstock Vendar pa cepljenje v prvi vrsti zaščiti mamo. Lučkovnik namreč izpostavlja, da vse respiratorne okužbe v nosečnosti potekajo veliko težje. "Imunski odgovor na okužbe je drugačen v nosečnosti. Pol ploda je pravzaprav tujek za telo in je zato tudi imunski odgovor drugačen. Nato pa imamo še mehanske vplive nosečnosti: maternica je velika, stiska trebušno prepono, dihanje je težje in zato so ti zapleti, v tretjem trimesečju, še toliko bolj pogosti," pravi. "Pri covidu je možnost, da bo nosečnica potrebovala invazivno mehansko ventilacijo oz. predihavanje na ventilatorju, vsaj štiri- do petkrat večje kot pri enako starih nenosečih ženskah," še poudarja Lučkovnik. Če je potek covida tako težek, da bo življenje mamice rešila le intubacija, zdravniki največkrat porod sprožijo predčasno. "Če se rodi kot donošen, morda naše enote intenzivne terapije ne bo potreboval. Če pa je gestacijska starost nižja, bo potreboval več podpore, verjetno več časa tudi našo enoto," ob tem pravi Matevž Trdan, ki v ljubljanski porodnišnici dnevno skrbi za nedonošenčke. PREBERI ŠE Koronavirus za nosečnice petkrat bolj nevaren, ginekologi svetujejo cepljenje Dojenčkom sicer sam koronavirus težav največkrat ne povzroča, a ker so ti v veliki večini prezgodaj prijokali na svet, imajo druge težave. "Dihalna stiska po rojstvu, lahko potrebujejo respiratorno podporo, v najboljšem primeru samo dodatek kisika," našteva Trdan. Lučovnik ob tem pravi, da je bilo v letu in pol vsaj 20 resno bolnih nosečnic: "Le v zadnjem mescu smo imeli štiri nosečnice, ki so potrebovale mehansko ventilacijo." Nobena izmed njih pa ni bila cepljenja, še dodaja.