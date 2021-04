Covidno potrdilo: Smo ključen korak bližje prostemu in varnemu potovanju to poletje

Dokument, ki bi lahko bil v digitalni ali papirnati obliki, bo dokazoval, da je bila oseba cepljena proti covidu-19 ali pa je bila na testiranju negativna oziroma je prebolela okužbo. Evropski poslanci so se še strinjali, da covidno potrdilo EU ne bo potovalna listina niti predpogoj za uresničevanje pravice do prostega gibanja.

Glasovanje je potekalo včeraj, rezultati pa so bili objavljeni danes zjutraj. Evropski poslanci zdaj pričakujejo začetek pogajanj, kar je potrdila tudi von der Leynova, cilj pa je doseči dogovor pred poletno turistično sezono.

Po mnenju parlamenta za imetnike covidnega potrdila EU ne bi smele veljati dodatne omejitve potovanja, kot so karantena, samoizolacija in testiranje. Evropski poslanci pa še poudarjajo, da bi morale države EU, da bi se izognile diskriminaciji necepljenih in zaradi ekonomskih razlogov, "zagotoviti univerzalno, dostopno, pravočasno in brezplačno testiranje".

Parlament želi sicer zagotoviti široko soglasje in podporo potrdilu. Države članice pa bi morale sprejeti potrdila o cepljenju, izdana v drugih državah članicah, za osebe, cepljene s cepivom, ki ga je za uporabo v EU odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA) – trenutno so to cepiva Pfizerja in BioNTecha, Moderne, AstraZenece ter Johnson & Johnsona, pravijo evropski poslanci. Države članice se bodo lahko same odločile, ali bodo sprejele tudi potrdila o cepljenju, izdana v drugih državah članicah, in za cepiva, ki jih našteva Svetovna zdravstvena organizacija.

Potrdila bodo preverjena, da bi preprečili prevare in ponarejanje, prav tako pa tudi pristnost elektronskih pečatov, vključenih v dokument. Osebnih podatkov, pridobljenih iz potrdil, ni mogoče shraniti v namembnih državah članicah in na ravni EU ne bo vzpostavljena centralna baza podatkov. Seznam subjektov, ki bodo obdelovali in prejemali podatke, bo javen, da bodo državljani lahko uveljavljali svoje pravice do varstva podatkov po splošni uredbi o varstvu podatkov.

Po glasovanju na plenarnem zasedanju je predsednik Odbora za državljanske svoboščine in poročevalec Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) dejal: "Vzpostaviti moramo covidno potrdilo EU, da znova vzpostavimo zaupanje ljudi v Schengen, medtem ko se še naprej borimo proti pandemiji. Države članice morajo na varen način uskladiti svoj odziv in zagotoviti prosto gibanje državljanov znotraj EU. Cepiva in testi morajo biti dostopni in brezplačni za vse državljane. Države članice ne bi smele uvesti nadaljnjih omejitev, ko bo potrdilo veljalo."