Črn dan na Hrvaškem in Madžarskem, v Španiji razglasili izredne razmere

"Razmere, v katerih smo, so ekstremne," je po izrednem zasedanju vlade dejal Sanchez, poroča francoska tiskovna agencija AFP . V Španiji se podobno kot drugod po Evropi novi koronavirus v zadnjem času hitro širi, sredi tedna so kot prvi v Evropi presegli milijon okužb.

Izredne razmere so bile v Španiji v veljavi že od 14. marca do 20. junija, pri čemer pa so v tistem obdobju veljale stroge omejitve gibanja oziroma karantena za vso državo.

Pri tem so izredne razmere najučinkovitejši ukrep za to, da se obrne epidemiološka krivulja, je poudaril španski premier. Sprva bodo veljale 15 dni, kot predvideva ustava. Nato pa bo parlament prosil za podaljšanje do začetka maja prihodnje leto, torej za pol leta.

Na Hrvaškem razmišljajo, da bi bolnike, če bo nujno, nameščali tudi v zagrebško Areno

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 2421 primerov novih okužb s koronavirusom, kar je največ doslej. V zadnjem dnevu je umrlo osem ljudi, je dopoldne sporočil štab civilne zaščite. Dnevno število na novo okuženih na Hrvaškem je v petek prvič preseglo 2000.

V bolnišnicah se zdravi 825 ljudi, od tega jih je 58 na ventilatorjih. V soboto so na Hrvaškem testirali 8520 ljudi, poročajo hrvaški mediji.

Največ novih okužb so zabeležili v Zagrebu, kar 976. Med drugim so okužbe zabeležili v treh zagrebških domovih za starejše, pa tudi v petih osnovnih in 12 srednjih šolah v hrvaški prestolnici.

Na Hrvaškem bodo v ponedeljek sprejeli nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Po poročanju portala Index.hr bodo omejili število ljudi, ki se lahko zbirajo na javnih krajih, na 50 ali celo manj, prav tako bodo delodajalcem priporočili, naj čim več ljudi dela od doma. Prepovedali naj bi prodajo alkohola ponoči, gostinski lokali pa bodo lahko delovali najdlje do polnoči.

Načrtujejo tudi, da bodo po potrebi bolnike s covidom-19 nameščali tudi v zagrebško športno dvorano Arena, a ne tistih s težjo obliko covida-19.

Na Madžarskem zaprli meje za tujce

Tudi na Madžarskem so v zadnjem dnevu potrdili 3149 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ doslej v enem dnevu, kažejo podatki madžarskih oblasti. Umrlo je še 35 bolnikov s covidom-19. V madžarskih bolnišnicah je trenutno 2449 covidnih bolnikov, od tega jih 221 potrebuje umetno predihavanje.

Skupaj se je v državi doslej s koronavirusom okužilo 59.247 ljudi, umrlo jih je 1425.

Kljub temu da je epidemija na Madžarskem v polnem zamahu, se premier Viktor Orban še ni odločil za ponovno uvedbo izrednih razmer, ki so spomladi močno škodovale madžarskemu gospodarstvu. So pa zaprli meje za tujce. Poleg tega je od petka nošenje zaščitnih mask obvezno tudi na množičnih dogodkih na prostem, kot so nogometne tekme in demonstracije.