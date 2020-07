Črna gora po novem na rdečem seznamu, spremembe tudi pri vročanju odločb o karanteni

Vlada je na seznam epidemiološko varnih držav (zeleni seznam) po novem uvrstila Poljsko, Avstralijo, Gruzijo, Novo Zelandijo, Ruando, Urugvaj, San Marino, Vatikan in Maroko. Na rdeč seznam je med drugim dodala Luksemburg in Črno goro, z zelenega pa črtala Islandijo. Hrvaška medtem ostaja na rumenem. V veljavi ostaja začasna prepoved zbiranja ljudi, nekaj sprememb pa je pri vročanju odločb o karantenah.

Vlada se je na četrtkovi seji seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter v italijanskih regijah, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Odločila je, da se na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam) z današnjim dnem uvrstijo Poljska, Avstralija, Gruzija, Nova Zelandija, Ruanda, Urugvaj, San Marino, Vatikan in Maroko (vse so bile prej na rumenem seznamu). Med izjeme, za katere velja režim epidemiološko varnih držav, spadajo tudi nekatere države, ki sicer trenutno rahlo presegajo kumulativno 14-dnevno incidenco največ 10,0/100.000 prebivalcev, v prejšnji oceni epidemiološke situacije te meje niso presegale, trend pa ne kaže bistvenega povečanja rasti okužb. Poleg tega so podatki njihovih nacionalnih inštitutov zanesljivi, iz teh držav pa je bilo sorazmerno malo vnosa okužb oziroma jih sploh ni bilo. Tako na zelenem seznamu ostajajo Avstrija, Belgija, Francija, Španija, tudi celotna Češka. Dodane so še Kanada, Monako (obe prej na rumenem seznamu) ter Andora in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (obe prej na rdečem seznamu). Je pa vlada z zelenega seznama črtala Islandijo.

icon-expand Poljska je med državami, ki so prešle na zeleni seznam. FOTO: Thinkstock

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Zeleni seznam:

Madžarska

Avstrija

Ciper

Češka

Estonija

Finska

Nemčija

Grčija

Latvija

Litva

Lihtenštajn

Norveška

Slovaška

Švica

Italija

Danska

Irska

Malta

Španija

Belgija

Nizozemska

Francija

Avstralija

Gruzija

Nova Zelandija

Ruanda

Urugvaj

San Marino

Vatikan

Poljska

Maroko

Andora

Monako

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Črna gora po novem na rdečem seznamu Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer se z današnjim dnem na rdeči seznam dodajo Luksemburg, Črna gora (obe državi prej na rumenem seznamu), Kitajska, Alžirija, Kazahstan, Honduras, Izrael, Ekvatorialna Gvineja, Zelenortski otoki, Kolumbija, Otoki Turks in Caicos, Azerbajdžan, Irak, Deviški otoki Združenih držav, Kirgizija, Argentina, Sejšeli, Kostarika, Ekvador, Gvatemala, Mehika, Salvador, Esvatini, Surinam (vse prej na rumenem seznamu).

14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšano epidemiološko situacijo (rdeči seznam), in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, razen če sodijo med šest izjem (v točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 7) v 1. odstavku 10. členu odloka.

icon-expand Črna gora je po novem na rdečem seznamu. FOTO: Dreamstime

Rdeči seznam

Katar

Bahrajn

Čile

Kuvajt

Peru

Armenija

Džibuti

Oman

Brazilija

Panama

Belorusija

Singapur

Švedska

Maldivi

Sao Tome in Principe

Združeni arabski emirati

Združene države Amerike

Savdska Arabija

Rusija

Moldavija

Gibraltar

Bolivija

Portoriko

Gabon

Kajmanski otoki

Dominikanska republika

Republika Južna Afrika

Iran

Severna Makedonija

Srbija

Bosna in Hercegovina

Kosovo

Portugalska

Albanija

Luksemburg

Črna gora

Kitajska

Alžirija

Kazahstan

Honduras

Izrael

Ekvatorialna Gvineja

Zelenortski otoki

Kolumbija

Otoki Turks in Caicos

Azerbajdžan

Irak

Deviški otoki Združenih držav

Kirgizija

Argentina

Sejšeli

Kostarika

Ekvador

Gvatemala

Mehika

Salvador

Esvatini

Surinam Začasna prepoved zbiranja ljudi ostaja v veljavi Vlada je včeraj ocenila tudi, da se je z ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji trenutno epidemiološko stanje v Sloveniji ustalilo in je pod nadzorom. Ker trend novih okužb ne napoveduje porasta okužb, ni pa še zaznanega ustreznega padca, se je odločila, da se obstoječe omejitve uporabljajo še naprej. Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

icon-expand Osebe, ki jim bo odrejena karantena, po novem lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. FOTO: Aljoša Kravanja

Policisti bodo vročali odločbe o karanteni tudi v notranjosti države Vlada je izdala tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Z njim se določajo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Slovenije ob vstopu v Slovenijo, pa tudi v notranjosti Slovenije. Osebe, ki jim bo odrejena karantena, po novem lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka na način, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo. Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji, in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi vroči odločbo.