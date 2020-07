Črno na belem: maske podjetja Acron niso skladne z zakonodajo SLO in EU

Konec aprila je Zavod za blagovne rezerve zavrnil prevzem 512.960 mask. Te " niso bile prevzete, saj dokazila o skladnosti niso bila ustrezna ", je zapisano v "preglednici poslov" s podjetjem Acron. Po slabih dveh tednih, tudi to je razvidno iz dokumenta, so v podjetju maske zaradi tega odpeljali iz skladišča. V uredništvu imamo sicer tudi dokument, ki dokazuje, da so bili v podjetju Acron primorani začasno skladiščiti maske, ki jih Zavod ni prevzel.

A čeprav je Vlada podjetjem omogočila uvoz mask, četudi niso imela vseh ustreznih papirjev, je Zavod za blagovne rezerve v začetku junija pri vsaki od pogodb dodatno zabeležil, da je ta sicer v celoti realizirana, da so prevzete maske skladne s priporočilom EU za čas trajanja pandemije covid-19, “ niso pa skladne s sedaj veljavno zakonodajo RS in EU ”. Mimogrede, v vseh pogodbah za dobavo zaščitne opreme je tudi člen, ki pravi, da mora vse blago " ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter imeti vsa dovoljenja, ki se zahtevajo v Republiki Sloveniji za tovrstno blago, ker dobavitelj izkazuje s certifikatom/i, ki jih predloži od dobavi ". Na Zavodu so imeli sicer s predstavniki podjetja Acron več sestankov in medsebojnih korespondenc. Iz njih je razviden dogovor, da v zadnji pogodbi Acron zniža zelo visoko ceno maske – s 3,9 eur/kos na 2,65 eur/kos. Več kot 400 tisoč mask, ki so jih imeli v skladišču in zanje nimajo ustreznih dokazil, pa je Zavod kljub temu prevzel in izvedel preverjanje kakovosti, skladno z zgoraj omenjenim sklepom Vlade.

(Pre)visoke marže?

Že v začetku aprila smo opravili izračun, da bi država, če bi takšno količino mask, kot jo je naročila pri podjetju Acron, dobavila neposredno pri proizvajalcih, lahko prihranila kar 16,6 milijona evrov ali več kot polovico 30-milijonske pogodbene vrednosti med podjetjem Acron in Zavodom za blagovne rezerve. Takrat je direktor podjetja Samo Lampretzapisal: "Podatek o višini marž je poslovna skrivnost. Glede na cene zaščitnih mask ostalih slovenskih ponudnikov pa ocenjujemo, da so cene in posledično marže podjetja Acron izjemno korektne." Zdaj pa razkrivamo, da so v podjetju sami na Zavod za blagovne rezerve poslali tabelo z vsemi podatki o svojih nabavnih cenah, stroških prevoza in podobno – tabelo smo pridobili od vira in zgolj izračunali, kakšne so njihove marže. Pomenljivo je, da se kljub temu, da so na Zavodu za blagovne rezerve to tabelo imeli, torej so za nabavne cene vedeli, s podjetjem Acron niso pogajali o nižjih cenah.

Podjetje Acron nad POP TV s 120 tisoč evri težko odškodninsko tožbo in zasebnimi kazenskimi tožbami

Kljub vsem dokumentom, ki smo jih in jih objavljamo, pa podjetje Acron od naše medijske hiše s tožbo zahteva za 120 tisoč evrov odškodnin. Tožbo so poleg POP TV vložili tudi zoper novinarki Alenko Marovt in Niko Kunaverter odgovornega urednika 24ur.com Jureta Tepino. Poleg tega obe novinarki preganjajo tudi kazensko, z zasebno kazensko tožbo. “To nista moji prvi tožbi, so pa doslej sodišča vedno pritrdila dejstvom, ki sem jih razkrivala, torej, da imam prav, kar je gotovo sporočilo, da moramo novinarji še naprej razkrivati nepravilnosti, ki so v interesu javnosti – tukaj dvomov o drugem največjem poslu z državo za nakup zaščitnih mask ni,” je v odzivu na tožbe povedala Alenka Marovt, urednica in novinarka rubrike Dejstva. Takšno tožbo razumemo kot pritisk na naše delo, pritisk na neodvisno delo preiskovalnih novinarjev, da prenehamo preiskovati in objavljati, še pravi Marovtova.