Črnogorci nasmejali z videom o ukrepih proti covidu-19. 'To mi je polepšalo dan'

Promocijski video pripoveduje zgodbo o črnogorski družini, ki sedi za mizo. Oče je ravno sredi kosila, babica plete na varni razdalji z vizirjem in masko na obrazu, mama in hči pa očetu pripovedujeta o novem fantu. Mama, ki je očitno navdušena nad fantom, skuša očeta zmehčati in našteva njegove dobre plati: "Prihaja iz dobre družine, res je dober fant, pravilno uporablja masko, drži se priporočene razdalje, pere in dezinficira roke." Zaščitniški oče ni navdušen. "A bejž, no. Daj, da ga vidim," pravi. Hčerka mu na telefonu pokaže fantovo sliko, na kateri nosi masko čez usta in nos. Oče malce popusti in reče: "Čeden je. Vendar ne pusti, da se ti približa na manj kot dva metra. Si slišala?"

Na koncu vidimo mladi par, ki zvečer sedi v kabrioletu na lepi razgledni točki. Fant se obrne proti dekletu, sname masko in z zasanjanimi očmi reče: "Prelepa si." Dekle s piskajočim glasom odgovori: "Hvala." Ko se fant nagne, da bi jo poljubil, pa ga dekle pošprica po očeh, nakar sname masko in vidimo, da to sploh ni dekle, pač pa njen oče, ki si je nadel lasuljo in masko, da bi pretental mladeniča. "A tako bi me pospremil, baraba," pravi oče in še enkrat pošprica fanta. Video se zaključi s pozivom: "Reši druge, ostani zdrav."