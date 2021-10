CureVac umaknil svoje cepivo iz postopka odobritve na EMA

Kot so danes pojasnili v podjetju iz nemškega mesta Tübingen, so domnevali, da bo EMA odobritev izdala šele v drugem četrtletju prihodnjega leta. Uradne vloge za odobritev cepiva CVnCoV sicer še niso vložili. CVnCoV je bil še vedno v tako imenovanem tekočem postopku odobritve.

"Globalni boj proti pandemiji se nadaljuje. Spremenile so se zahteve po učinkovitosti za spopad z virusom in pojavile so se nove različice," je dejal direktor CureVaca Franz-Werner Haas. Dodal je, da bo podjetje uporabilo znanje, ki ga je dobilo pri prvem kandidatu za cepivo in sedaj uporabilo vse svoje vire za napredno drugo generacijo cepiva.

CureVac je z Evropsko unijo vnaprej sklenil pogodbo za 450 milijonov odmerkov cepiva, ko bi to dobilo odobritev EMA. Po navedbah CureVaca bo sedaj ta pogodba prenehala veljati. Dodali so, da ostajajo v pogovorih z Evropsko komisijo o cepivu druge generacije.

CureVac so ustanovili pred 21 leti na temelju akademskega raziskovalnega projekta univerze v Tübingenu. Podjetje so ustanovili nemški biolog Ingmar Hoerr, ki velja za pionirja na področju tehnologije mRNA, francoski raziskovalec Steve Pascolo in Florian von der Mülbe v sodelovanju z nemškima profesorjema Hansom-Georgom Rammenseejem in Güntherjem Jungom.