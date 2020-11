CureVacovo cepivo v prvi fazi testiranja sprožilo imunski odziv

Zdi se, da so po cepljenju v telesu prostovoljcev nastale tudi T celice. Gre za vrsto limfocitov, ki imajo pomembno vlogo pri imunski odpornosti. Vendar pa v podjetju to še analizirajo.

V okviru prve faze testiranja cepiva so v Nemčiji in Belgiji poizkusno cepili več kot 250 zdravih posameznikov, starih med 18 in 60 let. Iz CureVaca so sporočili, da so prostovoljci razvili približno toliko protiteles proti koronavirusu kot ljudje, ki so preboleli hudo obliko koronavirusne bolezni 19.

Dodali so, da so se stranski učinki večinoma pojavili po drugem od dveh odmerkov cepiva. Šlo je za utrujenost, glavobol, bolečino v mišicah in v manjšem obsegu vročino. Stranski učinki so običajno izginili med 24 in 48 ur po cepljenju. "Vmesni podatki prve faze so zelo spodbudni," je ob tem dejal izvršni direktor podjetja Franz-Werner Haas.

Tretjo oziroma zadnjo fazo testiranja, v kateri bo sodelovalo okoli 30.000 prostovoljcev, nameravajo začeti še pred koncem leta. V podjetju so dodali, da si želijo skleniti partnerstvo z velikim farmacevtskim podjetjem, saj bi radi okrepili razvoj, proizvodnjo in distribucijo cepiva.

Razvijajo t. i. cepivo mRNK. To je vrsta informacijske RNK, ki vsebuje navodila za proizvajanje proteinov. Raziskovalci v tübingenskem farmacevtskem podjetju so razvili mRNK, ki vsebuje navodila za proizvajanje proteina virusa sars-cov-2. Po cepljenju človeške celice začnejo izdelovati ta protein, ki ga telo obravnava kot tujega. Človeško telo začne nato proizvajati protitelesa in druge imunske celice proti njemu.