Cvetni prah povečuje možnost okužbe z novim koronavirusom

Mednarodna ekipa pod vodstvom znanstvenikov s tehniške univerze v Münchnu in tamkajšnjega raziskovalnega centra za zdravje in okolje je analizirala podatke o količinah cvetnega prahu in številu okužb z novim koronavirusom iz 130 regij v 31 državah na petih celinah. Pri tem je upoštevala tudi demografske dejavnike in okoljske razmere, vključno s temperaturo, vlago, gostoto prebivalstva in strogostjo veljavnih ukrepov za omejitev širjenja okužb.

Svoje ugotovitve so objavili v strokovni reviji PNAS, ki jo izdaja Nacionalna akademija znanosti ZDA. Povsod, kjer se je obremenitev ozračja s cvetnim prahom povečala, se je štiri dni pozneje povečalo tudi število okužb z novim koronavirusom, so zapisali.