S koronavirusom okužen tudi predsednik Južne Afrike

Ramaphosa je nedavno obiskal štiri države zahodne Afrike. Nekateri člani delegacije so bili sicer že v Nigeriji pozitivni in so se morali vrniti v Južno Afriko, predsednik pa je bil ves čas potovanja negativen. V sredo se je vrnil iz Senegala v Johannesburg in izvid testa je bil tudi po vrnitvi negativen. Slabo počutje v nedeljo pa je bilo razlog za ponovno testiranje, tokrat je bil rezultat pozitiven.

"Predsednik Ramaphosa pravi, da je njegova okužba opomnik za vse prebivalce, da se cepijo in ostanejo previdni pred izpostavljenostjo. Cepljenje ostaja najboljša zaščita pred težjim potekom bolezni in hospitalizacijo, " njegove besede povzemajo v kabinetu, piše CNN.

Na ta dan so sicer v Južni Afriki potrdili 18.000 novih okužb, kar je sicer nekoliko manj kot v četrtek, ko so dosegli črni rekord z več kot 22.000 novookuženimi. Okužbe so po obdobju, ko so potrjevali po le okoli 200 okužb na dan, v začetku novembra začele rasti, 25. novembra pa so zaznali različico omikron, ki velja za hitreje prenosljivo. Ta je v državi zdaj prevladujoča, predstavljala naj bi že 70 odstotkov vseh novih primerov.