Da bi pospešili razvoj cepiva, bodo okužili zdrave prostovoljce

Strokovnjaki zagotavljajo, da bo varnost njihova prva prioriteta. Najprej bodo uporabili nadzorovane količine novega koronavirusa, da bi ugotovili, katera je najmanjša količina, ki lahko povzroči okužbo. Ta preizkus bodo opravili na zdravih prostovoljcih, starih od 18 do 30 let, ki so zaradi mladosti in dobrega zdravja najmanj ogroženi, da bi jim lahko okužba škodovala. Okužili jih bodo preko nosu in bodo neprestano pod nadzorom.

Nato bi znanstveniki lahko preizkusili, ali cepivo proti covidu-19 preprečuje okužbo, navaja BBC. Glavni raziskovalec projekta dr. Chris Chiu z univerze Imperial College London je zatrdil, da več kot deset let varno izvajajo študije človeškega izziva z drugimi respiratornimi virusi.

Dodal je, da seveda nobena študija ni brez tveganja, da pa bodo storili vse, da bodo zagotovili, da bo tveganje čim manjše.

Profesor eksperimentalne medicine na univerziPeter Openshaw pa je zagotovil, da okužbe prostovoljcev z znanim patogenom niso "nikoli jemali zlahka", a poudaril, da so tovrstne študije izjemno informativne, saj je vitalnega pomena, da čim prej dobimo učinkovita cepiva in druga zdravila za covid-19.